An der KGS Hemmingen gibt es zwei aktuelle Corona-Fälle. 125 Schüler und elf Lehrer sind am Montagmittag nach Hause geschickt worden. Das erläuterte KGS-Leiter Gregor Ceylan auf Anfrage.

Am Dienstag, 3. November, falle der gemeinsame Präsenzunterricht in der gesamten KGS aus. Das bedeute, die komplette Carl-Friedrich-Gauß-Schule vom fünften bis zum 13. Jahrgang werde für einen Tag ins Homeschooling wechseln, sagte Ceylan. Schulleitung, Lehrer und Verwaltungskräfte benötigten diesen Tag, um den Ablauf ab Mittwoch, 4. November, vorzubereiten.

Corona: KGS wechselt ins Szenario B

Denn dann greift das sogenannte Szenario B. Die Klassen und Lerngruppen werden geteilt. Eine Woche lang kommt die eine Hälfte zum Präsenzunterricht in der KGS an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld und eine Woche lang die andere, so wie es wegen der Pandemie schon im Frühjahr gewesen ist, allerdings damals noch ohne Maskenpflicht im Unterricht. Nach dem Szenario B gilt wieder das Szenario A, also der gemeinsame Präsenzunterricht mit allen etwa 1500 Schülern. Diese Phase soll am Freitag, 13. November, beginnen.

Die Corona-Fälle habe es in einer Klasse in der Sekundarstufe I und in einer Klasse in der Oberstufe gegeben gegeben, sagte Ceylan. Für solche Fälle ordnet normalerweise das Gesundheitsamt die Quarantäne an. Wegen der Vielzahl von Fällen in der Region Hannover sei das Amt aber zurzeit stark beansprucht. „Deshalb waren wir es, die den Schülern und Lehrern empfohlen haben, in Quarantäne zu gehen“, erläuterte Ceylan.

Quarantäne an der Carl-Friedrich-Gauß-Schule

Die KGS sei auf die Corona-Szenarien vorbereitet gewesen, doch am Freitag seien die Regeln verändert worden. Steigt der Inzidenzwert auf mehr als 100, soll eine Schule zunächst für zwei Wochen zu geteilten Klassen übergehen, sofern das Gesundheitsamt eine Klasse oder einen Jahrgang in Quarantäne geschickt hat. Eigentlich sollte der Montag dazu dienen, das Wechselmodell zu organisieren. Doch dies sei wegen der Corona-Fälle nicht möglich gewesen. Deswegen werde der Dienstag für die Planung benötigt. Die Schule sei dabei, alle Eltern zu informieren. Ceylan bittet für die Wechsel ins Szenario B und zurück in A um Verständnis. „Es wird nicht alles rund laufen“, sagte er.

Teilnehmer und Besucher der jüngsten öffentlichen Veranstaltungen im KGS-Forum bräuchten keine Sorge vor einer Ansteckung zu haben, weil sie sich in der Schule aufgehalten haben. „Die Ansteckung bezog sich auf den unterrichtlichen Kontext“, sagte Ceylan. Die privaten Kontakte müsse nun das Gesundheitsamt nachvollziehen. Am Sonnabend hatte das Hemminger Kulturzentrum bauhof den Salon Herbert Royal ins Forum eingeladen. Dort tagte am Donnerstagabend auch der Rat der Stadt öffentlich. Der bauhof-Abend und der Ratssitzung fanden unter Einhaltung der Hygiene-Regeln statt.

