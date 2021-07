Hemmingen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Hemmingen ist nach mehreren Wochen wieder zweistellig: Am Dienstag waren es zehn (Montag: neun), meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover.

Zuletzt war die Zahl – ebenfalls mit zehn – am 9. Juni zweistellig. Zwischenzeitlich belief sie sich sogar auf null.

629 Infizierte seit Ausbruch der Pandemie

Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten seit Ausbruch der Pandemie in Hemmingen steigt damit auf 629 (Montag: 628). Zehn Menschen in Hemmingen sind an oder mit Covid-19 gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hemmingen liegt bei 30,7. Entscheidend für die Corona-Verordnungen ist jedoch der Wert in der ganzen Region, der 32,5 beträgt.

Corona-Zahlen in der Region Hannover

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 49.100 Menschen registriert, die sich mit dem Virus infiziert haben. Davon sind 47.396 als genesen verzeichnet. Zurzeit gibt es 615 Infizierte. 1089 Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Deren Altersdurchschnitt liegt bei 84 Jahren.

Von Andreas Zimmer