Arnum

Rund 200 Beschäftigte der Hemminger Kitas haben ihre erste Impfung gegen SARS-CoV-2 erhalten. Dazu hatte die Stadt die Schulsporthalle in Arnum am Sonntag, 28. März, für einen Tag in ein temporäres Impfzentrum umgewandelt. Geimpft wurde sowohl das Personal der städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten als auch der freien Träger. „Ich freue mich, dass die Beschäftigen in der Kinderbetreuung nun die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen“, sagte Bürgermeister Claus Schacht. Dies verringere deutlich das Corona-Risiko.

Die Stadt hatte bereits vor einigen Wochen eine Liste der impfbereiten Kita-Mitarbeiter zusammengestellt und an die Region geschickt. „Das Personal wurde vorrangig geimpft, um die Verfügbarkeit von Betreuungsangeboten für Kinder aufrechtzuerhalten und wenn möglich auch wieder auf das normale Maß zurückzuführen“, heißt es vonseiten der Stadt. Bei der Arbeit mit Kindern gebe es ein großes Potenzial zum Unterschreiten von Mindestabständen. Entsprechend gefährdet sei das Personal.

Organisiert und geleitet wurde die Aktion von der Region Hannover. Da die Impfungen noch mit Astrazeneca erfolgten, das inzwischen nur für Menschen ab 61 eingesetzt wird, steht der zweite Impftermin noch nicht fest.

Von Stephanie Zerm