Die KGS Hemmingen wechselt nun doch früher zurück zum gemeinsamen Präsenzunterricht als bisher geplant. Das teilte Schulleiter Gregor Ceylan auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Der Grund: Der Test bei einem der beiden aktuellen Corona-Fälle an der KGS sei negativ gewesen. Dessen Quarantäne hätte länger dauert als die Quarantäne des Falls mit positivem Ergebnis. Erst am Mittwoch, 4. November, ist die Carl-Friedrich-Gauß-Schule von Szenario A nach B gewechselt, also vom Präsenzunterricht hin zu geteilten Klassen und Lerngruppen. Am Freitag, 13. November, sollte die KGS wieder ins Szenario A zurückkehren. Doch nach den neuesten Erkenntnissen und der Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ist Ceylan zufolge nun bereits am Mittwoch, 11. November, der erste Tag, an dem wieder alle Schüler an die Hohe Bünte kommen dürfen.

Bei Szenario A und bei B ist vieles anders

Der Schulleiter bezeichnete das A-B-Modell als „ungünstig“. Die Wechsel der Szenarien seien zwar machbar, inhaltlich aber deutlich komplizierter als über mehrere Wochen bei einem Modell zu bleiben – so, wie beim Lockdown im Frühjahr. Beispiel Unterricht: Aktuell hätten die Lehrer schon Aufgaben an jene Schüler verteilt, die fast die ganze komplette nächste Woche im Homeschooling sein sollten. Stattdessen sehen sich ab Mittwoch wieder alle Klassen und Lerngruppen wieder – immer vorausgesetzt, es kommen keine neuen Corona-Infektionen und damit Quarantänefälle hinzu.

Beim Wechsel der Szenarien ist etliches zu beachten. Bei B ist beispielsweise das Ganztagsangebot weitgehend ausgesetzt, nicht aber bei A. Hier ist ein Mund-Nasen-Schutz im Unterricht zu tragen, bei B hingegen nicht. Bei Szenario A gibt es auch wieder warmes Essen in der Mensa, bei B nur ein reduziertes Angebot und ohne warme Gerichte. Wo können sich Schüler und Eltern sowie das Schulpersonal über den jeweils aktuellsten Stand informieren? Ceylan verwies auf den Vertretungsplan auf der Webseite, das Serverportal IServ und das Sekretariat.

Corona: Schüler und Lehrer nach Hause geschickt

Die KGS wird von mehr als 1500 Schülern besucht. 125 Schüler und elf Lehrer sind am Montagmittag dieser Woche wegen der beiden Corona-Fälle nach Hause geschickt worden. Am Dienstag entfiel der Präsenzunterricht. Schulleitung, Lehrer und Verwaltungskräfte brauchten Ceylan zufolge den Tag, um den Ablauf ab Mittwoch, 4. November, vorzubereiten. Die KGS ist eine teilgebundene Ganztagsschule mit drei Schulzweigen und der Eliteschule des Sports als Schwerpunkt.

Von Andreas Zimmer