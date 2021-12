Hemmingen

Seit Mittwoch, 1. Dezember, gilt wegen Corona die 2G-plus-Regel, doch zurzeit gibt es im Stadtgebiet von Hemmingen nur wenige Testmöglichkeiten. Einige Stellen sind auch bereits lange ausgebucht. Sollte es neue Angebote geben, wird diese Seite aktualisiert (zuletzt Mittwoch, 15. Dezember, 9.30 Uhr).

Arnum

Die Landwehr-Apotheke an der Göttinger Straße 67 in Arnum bietet Schnelltests an, allerdings nur nach telefonischer Anmeldung unter (05101) 4141.

Hemmingen-Westerfeld

Die Westerfelder Rats-Apotheke , Rathausplatz 4, in Hemmingen-Westerfeld bietet Schnelltests an: montags bis freitags (außer am Mittwochnachmittag) in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Die Apotheke weist darauf hin, dass eventuell mit Wartezeit zu rechnen ist.

Das Testzentrum bei der Firma vph an der Gutenbergstraße 4 in Hemmingen-Westerfeld hat am Donnerstag, 2. Dezember, eröffnet. Termine lassen sich nur im Internet auf hemmingen.das-testzentrum.de buchen. Die „vph“ teilt mit, dass sie das Zentrum dieses Mal nicht selbst betreibt, sondern zusammen mit dem Testzentrum in Hannovers Südstadt am Sofaloft. Das Personal von „das-testzentrum.de“ werde die Tests in Hemmingen machen. Das Zentrum ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr geöffnet und sonnabends von 10 bis 16 Uhr.

Das Testzentrum auf dem Kaufland-Parkplatz an der Alfred-Bentz-Straße 1 in Devese ist seit Donnerstag, 9. Dezember, geöffnet. Es wird von „Dein Corona Testzentrum“ betrieben, das zurzeit zwei Zentren in Hannover betreibt. Jenes in Hemmingen ist montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr geöffnet und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Termine können nur über die Webseite deincoronatestzentrum.de gebucht werden. Besucher und Besucherinnen können auch spontan kommen, müssen aber Wartezeit einplanen.

Bals Corona-Testzentrum in Arnum?

Zur Kritik aus der Bevölkerung, dass es im größten Stadtteil – in Arnum – kein eigenes Schnelltestzentrum gibt, sagte Bürgermeister Jan Dingeldey in der jüngsten Ratssitzung, dies könne sich in wenigen Tagen ändern. Details nannte er noch nicht.

Die Stadt verweist bezüglich der Corona-Tests auf ihrer Homepage auch auf die Webseite der Arztauskunft Niedersachsen mit dem Rat, vor dem Besuch in der Praxis telefonisch nachzufragen, ob tatsächlich Tests angeboten werden.

Corona-Schnelltests in den Nachbarstädten von Hemmingen

Bürgerinnen und Bürger aus Hemmingen können sich auch eine Teststelle in einer Nachbarkommune suchen, also in Hannover, Laatzen, Pattensen oder Springe.

Zeitweise gab es dieses Jahr sogar mehrere größere Testzentren in Hemmingen. Das erste eröffnete im April an der Hohen Bünte und schloss im Juni auch als erstes.

Von Andreas Zimmer