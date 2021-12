Hemmingen

In Arnum wird am Sonntag ein neues mobiles Testzentrum vor der Seniorenresidenz am Bürgermeister-von-dem-Hagen-Platz eröffnet. Das teilte Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) mit. Das Testzentrum wird montags bis freitags von 11.30 bis 15 Uhr geöffnet sein. An den Wochenende sowie Heiligabend, dem ersten und zweiten Weihnachtstag und Silvester ist das Zentrum von 11.30 bis 13 Uhr geöffnet. Dingeldey kündigte an, dass noch ein weiteres Testzentrum im Stadtgebiet geplant sei. Nähere Informationen könne er aber erst in der nächsten Woche mitteilen. In Arnum bietet zurzeit noch die Landwehr-Apotheke an der Göttinger Straße 67 Schnelltests an, allerdings nur nach telefonischer Anmeldung unter (0 51 01) 41 41.

Auch in Hemmingen-Westerfeld und Devese wird getestet

Auch in Hemmingen-Westerfeld sind an verschiedenen Orten Tests möglich: Die Westerfelder Rats-Apotheke, Rathausplatz 4, in Hemmingen-Westerfeld bietet Schnelltests montags bis freitags (außer am Mittwochnachmittag) in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr an. Für das Testzentrum der Firma vph an der Gutenbergstraße 4 lassen sich Termine im Internet auf www.hemmingen.das-testzentrum.de buchen. Das Zentrum ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr geöffnet und sonnabends von 10 bis 16 Uhr.

Das Testzentrum auf dem Kaufland-Parkplatz an der Alfred-Bentz-Straße 1 in Devese ist immer montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr geöffnet und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Termine lassen sich über die Internetseite www.deincoronatestzentrum.de buchen. Besucher und Besucherinnen können auch spontan kommen, müssen aber Wartezeit einplanen.

Von Tobias Lehmann