Hemmingen-Westerfeld

Nach Ostern wird ein Corona-Testzentrum bei der Firma Vph an der Gutenbergstraße 4 im Gewerbegebiet in Hemmingen-Westerfeld eröffnet. In Zusammenarbeit mit der Stadt seien in kurzer Zeit alle notwendigen Vorbereitungen für die Öffnung am Dienstag, 6. April, mit geschultem Personal getroffen worden. Das teilte das Unternehmen mit.

Jeweils montags bis freitags können sich dort Menschen von 7 bis 16 Uhr kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist im Internet unter www.testzentrum-hemmingen.de möglich. Die vph gehört zur Igepa group. zi/zer

Von Andreas Zimmer/Stephanie Zerm