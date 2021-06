Hemmingen

Am Mittwoch hatte das erste Corona-Testzentrum im Stadtgebiet von Hemmingen geschlossen – doch schon am Donnerstag eröffnete es wieder. Es handelt sich um die Teststation der Landwehr-Apotheke in Arnum. Die Besucherzahl sei gesunken, und der Raum werde für andere Zwecke benötigt, hieß es noch am Mittwochabend in einer Sitzung des Fachausschusses im Rathaus. Doch die Nachfrage in Hemmingens größtem Stadtteil, vor allem von Gästen auf dem Arnumer Campingplatz, wurde offenbar unterschätzt.

Corona-Testzentren in Arnum und Hemmingen-Westerfeld

Seit Donnerstag gibt es das Angebot nun wieder, wie die Stadtverwaltung mitteilte, allerdings nicht mehr in Extra-Räumen an der Göttinger Straße 67, sondern direkt in der Apotheke. War bisher keine Anmeldung notwendig, ist dies jetzt unter Telefon (05101) 4141 erforderlich. Auch die Öffnungszeiten haben sich geändert. Sie richten sich nun nach den Zeiten der Apotheke, also montags bis freitags von 8 bis 18.30 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr.

Weitere Testzentren gibt es in Hemmingen-Westerfeld:

Das Anfang April eröffnete gemeinsame Testzentrum von Stadt, Sportclub und Arbeiter-Samariter-Bund an der Hohen Bünte 8 ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr, sonnabends von 9 bis 17 Uhr sowie sonntags und feiertags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Das seit Anfang April geöffnete Testzentrum bei der Firma vph an der Gutenbergstraße 4 ist montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr sowie sonnabends von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist im Internet auf testzentrum-hemmingen.de notwendig.

Das Ende April eröffnete Testzentrum bei AVMS an der Heinrich-Hertz-Straße 21 ist dienstags bis freitags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist notwendig unter Telefon (0511) 8981168 oder im Internet unter avms-coronatest.de. Die Abkürzung AVMS steht für Audio Video Media Services.

Von Andreas Zimmer