Eine erfolgreiche Zwischenbilanz nach drei Wochen Betrieb im Corona-Testzentrum in Hemmingen zieht Jannick Plötz. Der Standortleiter des vom ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) im Auftrag der Stadt betreuten Zentrums in der neuen Mehrzweckhalle des SC Hemmingen-Westerfeld schaut dazu in den PC an der Registratur. „Bis zum 20. April haben wir hier jetzt genau 2002 Menschen getestet, vom Schüler über den Erwachsenen bis hin zum Senior“, sagt der ausgebildete Notfallsanitäter.

Bislang gab es zehn positive Testergebnisse

Dabei seien unter den Besuchern bislang zehn positive Schnelltests gewesen. Einige der Erkrankten hätten keinerlei gesundheitliche Probleme, andere wollten sich gerade wegen ihrer selbst bemerkten Symptome testen lassen.

Asymptomatische Bürger können sich seit dem 8. März einmal pro Woche kostenfrei mit einem Schnelltest in Arztpraxen, Apotheken und den lokalen Testzentren auf das Coronavirus testen lassen. Die Kosten übernimmt der Staat, das ASB-Testzentrum am Hemminger Sportplatz rechnet mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) ab.

Fußballer testet sich, um trainieren zu dürfen

Einer, der sich bereits vier Mal andernorts einem Schnelltest unterzogen hat, ist Malte Uphoff. Seit sechs Jahren spielt er beim SC, aktuell als Verteidiger im Fußball-Landesligateam. „Jetzt bin ich das erste Mal hier“, sagt der Hannoveraner. Der Anlass: Im Anschluss soll es in eingeteilten Zweier-Gruppen zum athletischen Training der Fußballer auf den Vereinsplatz gehen. „Die Tests sind super und helfen uns allen, dass es im Alltag schnell wieder vorangeht“, sagt Uphoff.

Zuerst muss der Fußballer die erforderlichen Kontaktdaten – E-Mail-Adresse und Telefonnummer – auf einem Formular notieren und dieses dann zum Einpflegen in den Computer an der Anmeldung abzugeben. Nach Zuweisung in eine der vier aufgebauten Testkabinen erklärt ihm der vom medizinischen Fachpersonal des ASB geschulte Pflegehelfer Mouatassim Alnour den Ablauf des vom Paul-Ehrlich-Institut empfohlenen Antigen-Tests. Dabei wird von den ASB-Fachkräften dann jeweils mittels eines langen Stäbchens ein Abstrich im oberen Nasenbereich genommen.

Nach 15 Minuten liegt das Ergebnis vor

Nach Abgabe des Tests bei der Medizinischen Fachangestellten Beate Borsum an der angrenzenden Auswertungsstelle verlassen die Probanden die Mehrzweckhalle durch einen getrennten Ausgang. Nach etwas mehr als 15 Minuten gibt es das tagesaktuell zertifizierte Testergebnis.

„War er positiv – bisher geschah dies zehn Mal – bieten wir den Benachrichtigten an, gleich wiederzukommen für einen PCR-Test“, sagt Standortleiter Plötz. Bei dem Verfahren, das als zuverlässiger gilt, erfolgt die Probeentnahme für das Labor dann durch speziell geschütztes medizinisches Personal. Zudem wird das Gesundheitsamt informiert.

Nach PCR-Test in Isolation

Die für den PCR-Test genutzte Kabine ist nach einer halben Stunde wieder desinfiziert. Die betroffene Person solle sich – bis zum Vorliegen des Laborbefundes – auf direktem Wege in heimische Quarantäne begeben. „Wir appellieren an das eigene Verantwortungsbewusstsein, sich zuhause sofort zu isolieren“, sagt Plötz.

Neben dem Testzentrum an der Sophienklinik betreut der ASB auch das beim SC. „Mit einem rund 30-köpfigen Team – wochentags zu fünft, an den Wochenenden mit bis zu acht Kräften – sind wir im Einsatz“, sagt Testzentrumsleiter Nermin Besic. Ehrenamtliche ASB-Helfer sind ebenso dabei wie Zeitarbeitskräfte und hauptamtlich Tätige. „Wir planen aktuell weitere Standorte für Firmen“, ergänzt ASB-Landesverbands-Geschäftsführer Udo Zachries.

Es ist keine Anmeldung vorab erforderlich

Das Testzentrum neben dem Vereinslokal Storchennest wird gut angenommen – vermutlich aus einem simplen Grund. „Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich“, erläutert der SC-Vorsitzende Gerd Gerlach. Zweimal habe er sich bereits selbst testen lassen – beide Male negativ. „Das gibt im Alltag Sicherheit und ein besseres Gefühl“, sagt der Vereinschef.

Er kann sich vorstellen, durch die Erfahrungen mit dem Testzentrum so auch einen abgesicherten Weg zu einem wieder normalen sportlichen Alltagsbetrieb im Verein zu finden. „Warum sollte es zuvor hier negativ getesteten Sportlern nicht möglich sein, direkt anschließend mit Bewegung etwas für ihre Gesundheit zu tun und sich danach von einem ebenfalls regelmäßig getesteten Restaurantteam mit leckerer Currywurst und Getränken an Tischen im Freien verwöhnen zu lassen“, fragt er sich.

Das Testzentrum an der Hohen Bünte 8 ist täglich geöffnet Die wegen der großen Nachfrage angepassten und erweiterten Zeiten sind jetzt montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und samstags/sonntags und an Feiertagen jeweils von 9 bis 17 Uhr. Wer mit dem Auto zum Testzentrum beim SC fährt, wird gebeten, sein Fahrzeug auf dem Parkplatz Hohe Bünte abzustellen.

Torsten Lippelt