Hemmingen

Weihnachtsruhe, Tanzverbot an Silvester und eine Adventszeit mit wechselnden Regelungen: Für die Gastronomen in Hemmingen war der Dezember zum zweiten Mal in Folge eine schwierige Zeit. Sharon Alessio Müller von der SC-Vereinsgaststätte „Zum Storchennest“ in Hemmingen-Westerfeld merkte das bereits Ende November: „Die ersten haben ihre Reservierungen schon eine Woche, bevor 2G plus überhaupt galt, abgesagt“. Da ahnten sein Team und er, dass auch zum Weihnachtsbasar am 27. November kaum jemand kommen würde.

So war es letztlich auch, und als am 1. Dezember die 2G-plus-Regel in Kraft trat – nur Geimpfte und Genesene mit frischem Corona-Test durften essen gehen – waren 80 Prozent der Weihnachtsfeiern im Storchennest abgesagt. „Die ersten zwei Dezember-Wochen waren wirklich schlimm“, sagt Müller, „da hatten wir an manchem Abend nur 20 Euro Umsatz gemacht.“ In der Woche vor Weihnachten sei das Geschäft dann deutlich besser gelaufen.

Feiern abgesagt: Verkauf von Gänsebraten half

Die Vereinsgaststätte des SC Hemmingen-Westerfeld verkaufte an den Feiertagen noch vorbestellte Gänsebraten und -keulen zum Selberbraten. Auch ein Büffet am 25. Dezember mit rund 40 Gästen konnte stattfinden. Doch das Silvestergeschäft, auf das Müller und sein Team hofften, fällt weg. Viele hatten wegen des Tanzverbots abgesagt, und für die übrig gebliebenen 24 Gäste hätte sich der Aufwand aus Büffet, Raumdekoration und DJ nicht gelohnt – Müller sagte die Feier ab. Nun ist das „Storchennest“ bis zum 4. Januar in der Winterruhe und hofft auf einen besseren Start ins neue Jahr.

Ähnlich sah es im Restaurant „Mutter Buermann“ in Devese aus. Auch hier berichtet Chef Stefan Nacke, dass die Ankündigung der 2G-plus-Regel das Geschäft ruiniert hat. „Mit 2G plus war Schluss. Und als klar war, dass mit einer 70 Prozent Auslastung 2G möglich wird, hatten wir das Weihnachtsgeschäft schon abgesagt.“

Gastromonen blicken gespannt auf den Januar

Immerhin habe es viele Vorbestellungen für Weihnachtsgänse gegeben – mehr als sonst, denn nun kochten und brieten auch die, die sonst am ersten Weihnachtsfeiertag essen gehen. Einige hundert Gänse habe Nacke vorbereitet und am 23. und 25. Dezember verkauft. Mit den Umsätzen und den Überbrückungshilfen komme das Team aber bei allem Ärger über die Runden: „Der Betrieb kann weiterlaufen und die Mitarbeiter sind bezahlt“, sagt der Restaurantinhaber.

Im griechischen Restaurant „Bacchus II“ in Hemmingen-Westerfeld ist der Inhaber einigermaßen zufrieden mit dem Geschäft. Viele Stornierungen habe es zwar gegeben, Familien, aber auch gerade die Firmen haben ihre Weihnachtsfeiern abgesagt – oft aus Rücksicht auf Ungeimpfte. „Mit 2G plus war es am schlechtesten“, sagt Theodoros Stampoulis. Später dann sei es besser gelaufen, auch das Außerhaus-Geschäft helfe sehr.

An Heiligabend hatte das „Bacchus II“ zu, am 25. und 26. Dezember aber war das Restaurant geöffnet und zu 65 Prozent ausgebucht. Auch an Silvester war der übliche Betrieb bis 21.30 Uhr vorgesehen. „Wir sind jetzt auf Januar gespannt, ob die Leute wieder essen gehen“, so Stampoulis.

Von Katharina Kutsche