Hemmingen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Hemmingen ist deutlich gestiegen. Am Freitag noch meldete die Region Hannover 57 aktuelle Fälle, am Montag waren es bereits 73. In der vergangenen Woche pendelte der Wert zwischen 57 und 62.

Aktuelle Corona-Zahlen in Hemmingen

Auch die Zahl der Gesamtfälle seit Ausbruch der Pandemie hat einen großen Sprung gemacht und beträgt jetzt 880 (Freitag: 852). Von den 880 sind 796 Menschen genesen. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen – also am Montag, 22. November – lag die Zahl der Gesamtfälle in Hemmingen noch bei 799. Die Antwort der Region auf die Nachfrage dieser Zeitung nach den Ursachen steht noch aus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Hemmingen lag am Montag, 6. Dezember, bei 214,6 (Freitag: 168,6. Donnerstag: 163,5). Mit elf konstant bleibt die Zahl der Menschen aus Hemmingen, die an oder mit Corona gestorben sind.

Geänderte Öffnungszeiten in der Impfstelle

In der Corona-Impfstelle der Region im Bürgersaal des Rathauses in Hemmingen-Westerfeld haben sich am Montag, 6. Dezember, die Öffnungszeiten geändert. Erst hieß es, die Impfstelle sei nicht mehr auch donnerstags und freitags geöffnet, sondern nur noch montags bis mittwochs von 10 bis 16 Uhr. Am Freitagabend wurde bekannt, dass die Impfzentren fortan zwischen 12 und 13 Uhr geschlossen sind. „Die Hilfsorganisationen leisten uns einen unschätzbaren Dienst“, sagt Gesundheitsdezernentin Cora Hermena. „Umso wichtiger ist es, dass die Arbeit so gestaltet ist, dass sie auch leistbar ist. Eine Mittagspause sollte jedem zustehen.“

Die Zeit zwischen 10 und 11 Uhr ist weiterhin für Bürgerinnen und Bürger mit Schwerbehinderung oder für Menschen ab 65 Jahre vorgesehen. Das Impfteam macht Booster-, Erst- oder Zweitimpfungen mit dem Impfstoff Biontech. Personal- und Impfausweis sind mitzubringen. Da Termine nicht vergeben werden, ist Wartezeit einzuplanen.

Von Andreas Zimmer