Hemmingen-Westerfeld

Das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld macht wieder auf. Jedoch nicht für den üblichen Publikumsverkehr wie vor der Pandemie, sondern für einen Haushalt oder einen einzelnen Besucher mit einer Begleitperson nach Anmeldung.

Der Service kostet: Eine Familie zahlt für eine Stunde 50 Euro und für zwei Stunden 80 Euro. Eine Einzelperson mit einer Begleitperson zahlt jeweils die Hälfte, also beide für eine Stunde insgesamt 25 Euro und für zwei Stunden 50 Euro. Das Angebot dürfen nicht nur jene nutzen, die in Hemmingen wohnen, sondern alle. Wer den Hemmingen-Aktiv-Pass hat, für den oder die gibt es Ermäßigungen, die individuell zu erfragen sind.

Büntebad öffnet für Familien und Einzelpersonen

„Es ist ein Versuch“, sagt Bürgermeister Claus Schacht. Das Projekt solle vier Wochen laufen. Die Mitarbeiter seien und blieben in Kurzarbeit und auch die Betriebskosten laufen weiter. Da auch der Lockdown verlängert worden sei, habe es sich nun angeboten, das Hallenbad zu öffnen. „Wir sind auf die Reaktionen gespannt“, sagt Schacht.

In Altwarmbüchen war zwei Tage nach der Ankündigung, das dortige Hallenbad stundenweise an Familien oder Einzelsportler zu vermieten, alles restlos ausgebucht – und das pro Stunde für 80 Euro. Die Mitarbeiter dort mussten allein 450 Mails beantworten.

Anmeldungen ab Dienstag möglich

Die Höhe der Gebühr in Hemmingen richtet sich unter anderem nach den Personal- und den Reinigungskosten. Das Büntebad kann für die Zeit von donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr gebucht werden. Der erste Besuch ist am Donnerstag, 8. April, möglich. Gäste müssen sich am Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. April, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr telefonisch unter (0511) 4103460 anmelden. Danach ist die Anmeldung donnerstags bis sonntags in der Zeit von 10 bis 15 Uhr möglich. Eine Reservierung übers Internet sei in Arbeit, teilt Schacht mit. Wer das Bad an der Hohen Bünte betritt, müsse sich in einen Erfassungsbogen eintragen.

Die Sauna, die sich im Badgebäude befindet, bleibe weiter geschlossen – noch. „Das ist eventuell der nächste Schritt“, sagt Schacht. Der Versuch mit dem Büntebad solle auch dazu dienen „ein Hygienekonzept abzuleiten“ für den Fall, dass die Pandemie länger dauert als erwartet.

Bad und Sauna wegen Corona viele Monate geschlossen

Das Büntebad war im vergangenen Jahr wegen Corona von Mitte März bis Mitte Juni geschlossen. Seit Anfang November 2020 ist es wieder dicht. In der Zwischenzeit war der Besuch nur nach Anmeldung und zu eingeschränkten Zeiten möglich. Wege waren als Einbahnstraßen markiert, und im großen Becken waren zwei Rundstrecken vorgesehen.

Von Andreas Zimmer