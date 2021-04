Hemmingen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Hemmingen ist leicht gesunken. Am Freitag belief sie sich noch auf 32, am Montag meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover 30 Fälle. Wegen der Osterfeiertage könne es weiterhin Schwankungen geben, teilte die Region mit.

Die Gesamtanzahl der registrierten Fälle seit Ausbruch der Pandemie liegt jedoch erstmals über der 500er-Marke. Waren es am Freitag noch 495 im Stadtgebiet, so sind es am Montag 501 Fälle gewesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hemmingen stieg von 92 am Freitag auf 102,2 am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Region lag am Montag laut Landesgesundheitsamt bei 118,1 (Freitag: 105,7).

Corona-Zahlen in Hemmingen und in der Region

Im regionsweiten Vergleich steht Wennigsen derzeit mit einer Inzidenz von 285,2 an der Spitze des Infektionsgeschehens. Schlusslicht ist Gehrden (51,5).

Die Region hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 40.306 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon gelten 36.597 Personen als genesen. 942 (Freitag: 942) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Aktuell sind 2767 Menschen in der Region infiziert.

Von Andreas Zimmer