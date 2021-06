Hemmingen

Das Infektionsgeschehen nimmt weiter ab. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt für das Stadtgebiet Hemmingen nur einen neuen Corona-Fall. Weil der Trend seit Tagen anhält, sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz von 10,2 auf 5,1. Derzeit gelten noch acht Personen als infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr hat es in Hemmingen insgesamt 620 Fälle gegeben.

In den Nachbarkommunen steht am Freitag die Stadt Laatzen an der Spitze der Region und vermeldet eine Inzidenz von Null. In Pattensen liegt der Wert bei 6,7.

Von Sarah Istrefaj