Corona in Hemmingen: Diese Termine fallen aus oder werden verschoben

Hemmingen

Wegen der Corona-Pandemie und dem Teil-Lockdown seit 2. November sagen viele Veranstalter ihre geplanten Termine ab oder verschieben sie auf einen späteren Zeitpunkt. Es gibt aber auch Hilfsangebote. Eine Übersicht:

ADFC: Die Fahrradwerkstatt an der Heinrich-Hertz-Straße in Hemmingen-Westerfeld bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Das teilt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) Hemmingen/ Pattensen mit. Wer Fahrräder spenden möchte, schickt eine E-Mail an fahrrad-selbsthilfewerkstatt-hemmingen@web.de.

Bürgerstiftung: Die Lesegruppe der Literaturstunde stellt ihre Lesungen im Bürgersaal in Hemmingen-Westerfeld bis auf Weiteres ein. Über den Wiederbeginn der Veranstaltung wollen die Organisatoren rechtzeitig informieren, kündigt die Bürgerstiftung Hemmingen an.

Corona: Veranstalter sagen Termine ab

Bürgerverein Hemmingen: Die für Montag, 23. November, geplante Mitgliederversammlung sagt der Bürgerverein Hemmingen ab. Der Vorstand bleibe geschäftsführend im Amt, bis die Versammlung nachgeholt werden könne, teilt der Verein mit.

DRK: Der Ortsverein Hemmingen im Deutschen Roten Kreuz ( DRK) stellt sein Programm im November ein – sowohl das Standardprogramm wie Bewegungsangebote, Treffen der Selbsthilfegruppe Epilepsie und Kaffeetrinken als auch Sonderveranstaltungen wie der für Mittwoch, 11. November, geplante Vortrag „Die Angst als ständiger Begleiter“. Wer in der Corona-Pandemie Hilfe benötigt oder Fragen hat, erreicht Britta Hoge unter Telefon (05 11) 7 60 83 13 oder per E-Mail an brittahoge.mut@gmail.com. Für Mittwoch, 16. Dezember, plant das DRK weiterhin eine Blutspende. Sie beginnt um 15.30 Uhr in der KGS an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld.

Nikolaikirchengemeinde: Die Gemeinde sagt ihren für die beiden Donnerstage, 5. und 12. November, geplanten Kurs für Eltern und Großeltern ab. Die Teilnehmer wollten sich im Gemeindezentrum in Hiddestorf treffen. Die Themen sollten Advent und Weihnachten sein. Der Kurs werde aufs kommende Jahr verschoben, teilt die Gemeinde mit, zu der Hiddestorf und Ohlendorf gehören.

Stadtbücherei muss schließen

Stadt: Sie sagt die für November geplante Wanderausstellung „Echt krass“ in Hemmingen ab. Schüler der achten Klasse der KGS sollten sich interaktiv mit den Themen Gewaltprävention und Prävention sexueller Grenzverletzungen unter Jugendlichen auseinandersetzen. „Klassenprojekte sollten zusätzlich auf die Ausstellung und das Thema vorbereiten“, erläutert die Erste Stadträtin Regina Steinhoff. Die Ausstellung werde voraussichtlich nächstes Jahr gezeigt. Eine „pädagogisch sinnvolle Nutzung der Ausstellung und der Abwicklung des Rahmenprogramms“ sei unter den Corona-Vorschriften nicht möglich.

Stadtbücherei: Die Räume der Stadtbibliothek in Arnum und in Hemmingen-Westerfeld bleiben nun doch geschlossen. Ende vergangener Woche ging die Stadt noch davon aus, die Bücherei dürfe vorerst geöffnet bleiben. Doch mittlerweile liege eine entsprechende Verordnung vor, sagte Bürgermeister Claus Schacht am Montag. Einen Notbetrieb über die Hintertür gebe es – anders als im Frühjahr – nicht. Dieser Service sei damals vor allem für Kinder eingerichtet worden, die wegen der Pandemie zu Hause bleiben mussten.

Von Andreas Zimmer und Stephanie Zerm