Das Gesundheitsamt hat am Mittwochnachmittag für die Stadt Hemmingen einen Inzidenzwert von 61,4 mitgeteilt. Der Wert klingt zunächst hoch, ist bei näherer Betrachtung aber in Relation zu den Einwohnerzahlen zu setzen. Von den rund 19.600 Bürgern sind derzeit 17 mit dem Coronavirus infiziert. Der sprunghafte Anstieg des Inzidenzwertes war in der vergangenen Woche ausgelöst worden, als die Zahl der Infizierten innerhalb eines Tages von neun auf 13 angestiegen war.

Kein Grund für die Hemminger in Panik zu verfallen, meint Bürgermeister Claus Schacht. Zur Zeit seien 0,075 Prozent der Bürger infiziert. Es zähle die Gesamtzahlinzidenz der Region. Diese lag am Mittwoch bei 39,1 und ist somit noch nicht im roten Bereich. „Entscheidend ist, ob es irgendwo einen Ausbruch gibt, sei es in einem Fleischereibetrieb oder einer Senioreneinrichtung“, sagt der Verwaltungschef. Erst bei einer Masseninfektion bestünde Grund zum Alarm. Am Mittwoch waren zwei Corona-Fälle im Pflegeheim Haus Rosenpark bekannt geworden – zwei Einzelfälle.

Kein Infektionshotspot in Hemmingen

Einen Hotspot gibt es in Hemmingen nicht. Sowohl in den Dienststellen der Verwaltung als auch an den Schulen hat es bislang noch keine Infektion gegeben. Er erlebe die Hemminger sehr diszipliniert, sagt Schacht zur Begründung. Auf dem Markt beispielsweise sehe er niemanden ohne Maske. Für die regionsweit steigenden Zahlen macht der Bürgermeister die vermehrten Reiserückkehrer und die Nachlässigkeit der Menschen im privaten Bereich verantwortlich. „Man kann nur an die Leute appellieren: Bleibt zu Hause und reduziert eure Kontakte so weit wie möglich“, betont er. Die Politik könne das Virus nicht bekämpfen, sondern nur den Rahmen vorgeben. Letztlich sei jeder Bürger selbst verantwortlich.

Den Rahmen für den Publikumsverkehr im Rathaus steckt die Verwaltung unterdessen mit Blick auf die zu erwartende Entwicklung der Infektionszahlen neu ab: Ab Montag, 26. Oktober, erfolgt der Einlass ins Rathaus nur noch einzeln. Besucher werden nach dem Eintreten in einen Wartebereich im Foyer geführt, sodass sie „unter Einhaltung des Abstandsgebots wettergeschützt warten können“, heißt es in einer Mitteilung. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt die Stadt, einen Termin zu vereinbaren. Vorschrift ist dies allerdings nicht.

Gleichzeitig bleibt das Bürgerbüro in Arnum jedoch ab Montag geschlossen. Das Personal werde im Rathaus gebraucht, erklärt Schacht, außerdem seien die Räume in Arnum zu eng, um die Abstände einzuhalten. Im Rathaus hingegen sei ausreichend Platz.

Bis auf Weiteres keine öffentliche Veranstaltungen

Größere öffentliche Veranstaltungen wird es vermutlich bis auf Weiteres nicht mehr geben. So sei die Feier zur Eröffnung des Feuerwehrgerätehauses in Arnum bereits abgesagt worden, bedauert der Bürgermeister. Auch auf Ausstellungseröffnungen werde verzichtet. „Über eine zentrale Veranstaltung zum Volkstrauertag im Rahmen eines Gottesdienstes in Arnum werde ich nächste Woche entscheiden“, so Schacht.

Auch ihre eigenen Zusammenkünfte will die Verwaltung weitestgehend reduzieren. Besprechungen, Treffen, Sitzungen – wenn möglich soll alles per Video- oder Telefonkonferenz abgehalten werden. Der Bürgermeister sieht darin kein Problem. Seit Mitte März arbeite man im Corona-Modus, die Abläufe seien eingespielt. Nur bei wenigen Themen macht Schacht eine Ausnahme. „Es stehen jetzt wichtige Treffen an, beispielsweise zum Hochwasserschutz und zum Digitalpakt“, sagt er, „dafür müssen wir uns treffen.“ Die Corona-Zeit habe in dieser Hinsicht bereits für Verzögerungen gesorgt.

Weitere Einschränkungen schließt Schacht nicht aus. Im Ernstfall müsse das Rathaus schließen. Die Mitarbeiter seien auf die Arbeit im Homeoffice vorbereitet. Dafür müsse der Inzidenzwert der Region aber gegen 50 tendieren. Im Moment sei die Lage noch beherrschbar. „Aber wir müssen extrem wachsam sein.“

