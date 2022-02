Hemmingen-Westerfeld

Das sogenannte Feierabend-Impfen geht am Dienstag, 8. Februar, in die zweite Runde. Für Berufstätige, die tagsüber keine Zeit haben, um sich gegen Corona impfen zu lassen, bietet die Region Hannover im Bürgersaal in Hemmingen-Westerfeld einen Sondertermin zwischen 17.30 und 21 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, nur Personalausweis und Impfpass sind mitzubringen.

Zum ersten Feierabend-Impfen hatte die Region für Dienstag, 1. Februar, zur selben Zeit eingeladen. Über die Zahl der Geimpften macht sie keine Angaben. Und speziell in der letzten Stunde zwischen 20 und 21 Uhr hatten die sechs Aktiven der Johanniter-Unfall-Hilfe und die beiden Impf-Ärzte fast gar nichts mehr zu tun: Nur ein junger Mann aus der Ronnenberger Ortschaft Vörie, der anonym bleiben wollte, ließ sich dann noch impfen.

Team in Impfstelle hofft auf mehr Besucher nächste Woche

Der Tenor des Impfteams: „Wir würden uns wünschen, dass mehr los ist.“ Bürgermeister Jan Dingeldey sieht es so: „Ich freue mich auch bei wenig aktuellem Zulauf darüber, dass es dieses Feierabend-Angebot gibt.“ Die geringe Nachfrage zur späten Stunde könne auch damit zusammenhängen, dass es inzwischen eine sehr hohe Impfquote gegen Corona in der Stadt gibt, schließlich sei die Impfstelle im Bürgersaal bereits Mitte November 2021 eröffnet worden.

„In den ersten Wochen wurde am Tag 400- bis 500-mal geimpft, einmal zählte das Team sogar 630 Impfungen“, blickt Dingeldey zurück. Es sei eine Entscheidung der Region, wie lange sie die Impfstelle im Bürgersaal betreibt, die sonst montags bis mittwochs von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist. „Wir stellen unser Rathaus gern so lange zur Verfügung, wie die Region es dafür nutzen möchte“, sagt der Verwaltungschef.

Aktuelle Corona-Zahlen in Hemmingen

Für Hemmingen meldete die Region am Mittwoch 537 aktuelle Corona-Fälle, 37 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1415,2. Seit Ausbruch der Pandemie gibt es somit 1785 Fälle, davon sind 1236 Menschen genesen. Zwölf Menschen sind in dieser Zeit an oder mit Corona gestorben.

Von Torsten Lippelt