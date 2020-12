Hemmingen

Fast alle Schüler der Carl-Friedrich-Gauß-Gesamtschule in Hemmingen haben die vom niedersächsischen Kultusministerium veranlasste Homeschooling-Woche genutzt. „Bei uns waren am Freitag weniger als fünf Schüler vor Ort“, teilte KGS-Schulleiter Gregor Ceylan auf Anfrage mit. Insgesamt besuchen die KGS Hemmingen rund 1500 Schüler. „In der vergangenen Woche haben wir unseren Schüler noch gesagt, dass sie zu Hause bleiben können, doch grundsätzlich zur Schule kommen sollen. Diese Woche hieß es dann, dass sie nach Möglichkeit zu Hause bleiben sollen, aber kommen können“, sagte Ceylan.

Das Kultusministerium hatte erlaubt, dass die Schüler sich in dieser Woche vom Präsenzunterricht befreien lassen können. Ziel war es, wegen der Corona-Pandemie die Kontakte möglichst zu minimieren. „Für uns war das relativ aufwendig, weil viele Absprachen nötig waren. Einige Lehrer haben sogar von sich aus alle ihre Schüler angerufen und gefragt, welche Tage sie in dieser Woche zur Schule kommen“, sagte der Schulleiter.

Corona: Täglich bleiben immer mehr Schüler zu Hause

Wegen eines Corona-Falls ist die Schule bereits in der vergangenen Woche in das Szenario B gewechselt, sodass die Klassen ohnehin bereits geteilt waren. Montag und Dienstag haben die meisten Schüler dieses Modell auch noch genutzt. „Ab Mittwoch wurde es dann immer leerer bei uns“, sagte Ceylan. Zusammengelegt wurden Klassen aber nicht, auch wenn in einigen nur nur zwei oder drei Schüler saßen. In dieser Woche seien Unterrichtstoffe vor allem wiederholt worden. „Neue Inhalte haben wir in dieser Situation nicht mehr begonnen.“

Die Weihnachtsferien beginnen am Montag, 21. Dezember, und damit zwei Tage früher als ursprünglich geplant. Das Kultusministerium hat jedoch vorgeschrieben, dass für die Jahrgänge eins bis sechs Montag und Dienstag, 21. und 22. Dezember, noch eine Notbetreuung angeboten werden muss. „Für unsere Jahrgänge fünf und sechs machen wir das auch. Es sind aber wenige Kinder, die das nutzen“, sagte Ceylan.

Wechselmodell B in den Schulen

Für alle weiterführenden Schulen in Niedersachsen beginnt der Unterricht am Montag, 10. Januar 2021, wieder mit dem Wechselmodell B. Dieses gilt zunächst bis zum 31. Januar. Ausgenommen sind die Abiturienten des 13. Jahrgangs. „Alle Schüler müssen in der Zeit dann auch im Unterricht eine Maske tragen“, sagte Ceylan.

Etwas mehr Betrieb herrschte diese Woche in der Grundschule in Hemmingens größtem Stadtteil Arnum. Am Freitag besuchten noch knapp 70 der insgesamt rund 330 Jungen und Mädchen die Schule, teilte Schulleiterin Claudia Neuber mit. „Auch bei uns wurde es ab Mittwoch jedoch deutlich leerer“, sagte sie.

Grundschule Arnum legt Klassen zusammen

Im Gegensatz zur KGS hat die Grundschule Arnum in einigen Fällen Klassen zusammengelegt. „Wenn in einer Klasse nur noch zwei Schüler saßen, wurden sie einer anderen Klasse ihres Jahrgangs zugeordnet. Diese waren dann aber auch nicht mehr voll besetzt, sodass die vorgeschriebenen Abstände garantiert werden konnten“, sagte Neuber. Neue Inhalte wurden auch an der Grundschule in dieser Woche nicht mehr vermittelt. „Im Mathematik-Unterricht haben wir zum Beispiel Kopfrechnen geübt.“

Trotz der schwierigen Umstände sei aber auch in der Grundschule Arnum alles glatt gelaufen. „Auch die Kommunikation mit den Eltern läuft reibungslos“, sagte Neuber. Wie vorgeschrieben wird auch die Grundschule Montag und Dienstag, 21. und 22. Dezember, noch eine Notbetreuung anbieten. „Einige Anmeldungen dafür gibt es auch. Bei uns ist bis zu den Ferien Leben in der Bude“, sagte Neuber.

Von Tobias Lehmann