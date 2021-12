Hemmingen

Impfungen gegen Corona sind in Hemmingen in der Impfstelle der Region Hannover im Rathaus möglich. Ab Montag, 13. Dezember, ist sie wieder durchgehend geöffnet. In dieser Woche gab es eine Mittagspause.

Die Impfstelle im Bürgersaal am Rathausplatz 1 kann somit montags bis mittwochs von 10 bis 16 Uhr aufgesucht werden. Die Zeit zwischen 10 und 11 Uhr ist Menschen ab 65 Jahren vorbehalten und Menschen aller Altersgruppen mit schweren Beeinträchtigungen. Das Impfteam macht Booster-, Erst- oder Zweitimpfungen.

Auch Bürgermeister Jan Dingeldey nimmt das Angebot zur Impfung - bei ihm zur Auffrischungsimpfung – an. Quelle: Torsten Lippelt

Region informiert an Corona-Hotline

Wer sich impfen lassen möchte, sollte Wartezeit einplanen sowie seinen Personalausweis und Impfausweis mitzubringen. Termine werden nicht vergeben. Die Impfstelle hatte erstmals am 17. November geöffnet. Nähere Auskünfte gibt es bei der Corona-Hotline der Region unter Telefon (0511) 616 434 34.

Die Stadt verweist auch darauf, dass Hausarztpraxen Impfungen gegen Covid-19 anbieten. Nähere Informationen gebe es dort.

Von Andreas Zimmer