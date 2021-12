Hemmingen

Die Region Hannover schickt am Mittwoch, 22. Dezember, zum zweiten Mal ein mobiles Impfteam an die KGS in Hemmingen-Westerfeld. Zunächst sollen von 10 bis 13 Uhr ausschließlich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie weitere Mitarbeiter der Carl-Friedrich-Gauß-Schule geimpft werden. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr können sich dort auch Externe ohne Anmeldung impfen lassen.

Impfstellen in Hemmingen

Unabhängig von dem Termin bietet die Stadt im Rathaus immer montags bis mittwochs Impfungen für alle Bürgerinnen und Bürger von 10 bis 16 Uhr an. Die erste Impfaktion an der KGS an der Hohen Bünte war Ende November.

Von Tobias Lehmann