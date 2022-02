Hemmingen

Impfungen gegen Corona sind in Hemmingen in der Impfstelle der Region Hannover im Rathaus möglich. Die Impfstelle im Bürgersaal am Rathausplatz 1 kann montags bis mittwochs von 10 bis 16 Uhr aufgesucht werden. Zusätzlich bietet die Region dienstags zwischen 17.30 und 21 Uhr ein sogenanntes Feierabendimpfen an, das sich vor allem an Berufstätige richtet. Nach zwei Terminen Anfang Februar gibt es das Angebot nun regelmäßig.

Das mobile Impfteam, das die Region beauftragt hat, führt Booster-, Erst- und Zweitimpfungen durch. Die Zeit zwischen 10 und 11 Uhr ist Menschen ab 65 Jahren vorbehalten und Menschen aller Altersgruppen mit schweren Beeinträchtigungen. Wer sich impfen lassen möchte, sollte mögliche Wartezeit einplanen sowie seinen Personalausweis und Impfausweis mitbringen. Termine werden nicht vergeben.

Impfungen für Kinder

Eine Impfaktion für Kinder bietet die Region am Sonntag, 27. Februar, an: in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in der Arnumer Wäldchenschule am Klapperweg 18. Es werden Erst- und Zweitimpfungen verabreicht. Die Region bittet Eltern ihre Kinder im Internet auf www.impfportal-niedersachsen.de anzumelden, damit die Menge des Impfstoffs an dem Tag besser kalkuliert werden kann und um mögliche Wartezeiten zu vermeiden. Es ist auch möglich spontan zu kommen, allerdings ist gegebenenfalls mit Wartezeit zu rechnen.

Die Stadt verweist auch darauf, dass Hausarztpraxen Impfungen gegen Covid-19 anbieten. Nähere Informationen gebe es dort.

