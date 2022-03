Hemmingen

Die Corona-Pandemie hat in Hemmingen zwei weitere Todesopfer gefordert. Die Gesamtzahl stieg am Mittwoch auf 14. Regionssprecher Christoph Borschel erläuterte auf Anfrage dieser Zeitung, dass tödliche Fälle nicht tagesaktuell in die Statistik aufgenommen werden, sondern das nach dem Sterbedatum einige Tage vergehen können.

Mehr Corona-Fälle im Februar als im gesamten vergangenen Jahr

Hinzu kommt: Im Februar 2022 seien mehr Corona-Fälle registriert worden als im gesamten Jahr 2021. Die Zahl der Todesopfer in Hemmingen blieb laut Region Hannover seit 20. Januar dieses Jahres mit zwölf konstant. Davor waren es monatelang elf. Am Dienstag hatte die Region Hannover gemeldet, dass 13 Menschen in Hemmingen an oder mit Corona gestorben sind.

625 Corona-Fälle in Hemmingen

Am Mittwoch, 16. März, gab es mit 1895,5 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Hemmingen seit Ausbruch der Pandemie vor etwa zwei Jahren. In Hemmingen waren am Mittwoch 625 Menschen akut an Corona erkrankt, 79 mehr als am Vortag. Seit Ausbruch der Pandemie gab es in Hemmingen 3483 Corona-Fälle, davon gelten 2844 Menschen als genesen.

Einen Hotspot gibt es in Hemmingen Borschel zufolge nicht, auch nicht regionsweit. „Das Infektionsgeschehen ist diffus“, erläuterte er.