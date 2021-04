Arnum

Die SV Arnum hat an die Mitglieder appelliert, der Sportlichen Vereinigung treu zu bleiben. In einem Offenen Brief heißt es: „Im Zuge des diesjährigen Beitragseinzugs haben sich sicher wieder viele gefragt, ob sie in diesen Zeiten noch Mitglied bleiben und ihren Beitrag zahlen sollten. Unabhängig von der rechtlichen Beurteilung kann die Antwort darauf nur lauten: Ja.“ Das schreiben der Vorsitzende Harald Gries und Pressewart Daniel Josten.

„Inzwischen keine Neueintritte mehr“

„Wir sind als Sportverein, anders als zum Beispiel ein Fitnessstudio, eine gemeinnützige Einrichtung – einzig und allein zu dem Zweck uns allen, den Mitgliedern, unser gemeinsames Hobby, den Sport, zu ermöglichen.“ Der Verein sei 2020 „noch relativ gut“ durchs Jahr gekommen, zumal er wegen der Eröffnung der Mehrzweckhalle Ende August und den dortigen Angeboten im Gesundheitssport neue Mitglieder verzeichnen konnte. Doch seit vier Monaten bringe der erneute Lockdown den Sportbetrieb in der SV weitgehend zum Erliegen. „Den auch in normalen Zeiten üblichen Abgängen insbesondere durch Wegzug oder Tod stehen inzwischen keine Neueintritte mehr gegenüber.“

Corona: Mitgliederzahl bei der SV Arnum sinkt

Die Zahl von 1668 Mitgliedern im Januar sank Ende Februar auf 1630 und Ende März auf 1617, erläuterte Josten auf Nachfrage dieser Zeitung. „Seit Dezember 2020 hat es keinen Neueintritt mehr gegeben“, machte er deutlich. 20 bis 30 Ein- und Austritte seien vor der Pandemie die Regel gewesen.

Die Mehrzweckhalle wurde Ende August 2020 eröffnet. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

In dem offenen Brief heißt es weiter, der Verein benötige Mitglieder und ihre Beiträge für sein Sportangebot, um die Sportstätten instand zu halten, um Trainer und Trainerinnen zu bezahlen und nicht zuletzt um Beiträge in vielen Sportverbänden zu bezahlen, die für Arnum den Wettkampfbetrieb mit anderen Vereinen organisieren.

Onlineangebote und Einzeltraining

Darüber hinaus versuchen der Vorstand, die Spartenleitungen sowie Trainerinnen und Trainer „ständig Möglichkeiten zu finden, wie wir uns trotz der Einschränkungen fit und gesund halten können und auch der Kontakt innerhalb der Mitgliedschaft erhalten bleibt“. Es gebe mittlerweile zahlreiche Onlineangebote. Zudem werde in den Sparten ständig an Konzepten für die sportliche Betätigung auch in der Pandemie gearbeitet.

Online Sport treiben mit der SV Arnum Diese Onlineangebote gibt es derzeit bei der Sportliche Vereinigung (SV) Arnum – unter den genannten Rufnummern können sich Interessierte anmelden: Sparte Gesundheitssport Fit in den Frühling: montags von 17 bis 18 Uhr, Telefon (0177) 3194144 Stretch & Relax: montags von 18 bis 19 Uhr, (0177) 3194144 Yoga: mittwochs und freitags ab 19 Uhr, (0151) 40710574 Daily Fitness: dienstags von 10 bis 11 Uhr, (0171) 1953862 Functional Fitness: freitags von 17.30 bis 19 Uhr, (0171) 1953862 Turnsparte Sport für Senioren: donnerstags von 10 bis 11 Uhr, E-Mail an chris.harrenga-reese@web.de oder telefonisch unter (0171) 1953862. Eltern-Kind: dienstags von 16 bis 16.20 Uhr, (0176) 45229126 Fitness für Kids bis etwa 6 Jahre: dienstags ab 16 Uhr, (0176) 45229126 Hobbyturnen Wettkampfgruppe: montags und Freitags von 17 bis 18.30 Uhr, (0173) 8664857 Turn-Minis: montags 16 bis 16.45 Uhr, (0177) 4209888) oder (0176) 43396354. Gymnastik und Tanz Bambinis 3 bis 6 Jahre: mittwochs ab 15.30 Uhr, E-Mail an elifguelyildiz@web.de oder nina.eichwald@t-online.de 1.-4. Schuljahr: freitags ab 15.40 Uhr, und ab 5. Schuljahr freitags 15 bis 15.30 Uhr, E-Mail an elifguelyildiz@web.de oder laurahill@t-online.de .

Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte Josten, Tennis und Tischtennis seien wieder im Einzeltraining möglich. Für das Einzeltraining im Fußball sei der Verein noch im Gespräch mit der Region Hannover.

Von Andreas Zimmer