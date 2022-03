Hemmingen

Das war neu: Am Dienstag hat die Region Hannover erstmals in Hemmingen angeboten, einen ganzen Tag nur mit Novavax gegen Corona zu impfen. Das Interesse war jedoch gering: Es gab nur acht solcher Impfungen, teilte Regionssprecher Christoph Borschel auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Am Mittwoch, 16. März, wird zwar erneut mit Novavax geimpft, aber auch – wie sonst montags bis mittwochs – mit den Impfstoffen Biontech und Moderna. Die Impfstelle im Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist nächste Woche wie folgt geöffnet: von Montag bis Mittwoch, 14. bis 16 März, jeweils von 10 bis 16 Uhr, und am Dienstag, 15. März, zusätzlich von 17.30 bis 21 Uhr. Am Sonnabend, 19. März, macht die Region von 10 bis 17 Uhr in der Arnumer Wäldchenschule am Klapperweg 18 ein Impfangebot für Kinder.

Corona: Zahl der Neuinfektionen steigt

In Hemmingen waren am Freitag 556 Menschen an Corona erkrankt, 60 mehr als am Vortag. Seit Ausbruch der Pandemie vor etwa zwei Jahren gab es in Hemmingen 3428 Corona-Fälle, davon gelten 2680 als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 1517,4. Die Zahl der Todesopfer in Hemmingen, die seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Corona gestorben sind, beträgt weiterhin bei zwölf.