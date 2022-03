Hemmingen

Impfungen gegen Corona sind in Hemmingen in der Impfstelle der Region Hannover im Rathaus möglich. Die Impfstelle im Bürgersaal am Rathausplatz 1 kann montags bis mittwochs von 10 bis 16 Uhr aufgesucht werden. Zusätzlich bietet die Region dienstags zwischen 17.30 und 21 Uhr ein sogenanntes Feierabendimpfen an, das sich vor allem an Berufstätige richtet. Nach zwei Terminen Anfang Februar gibt es das Angebot regelmäßig. Die Impfungen macht die Johanniter-Unfallhilfe.

Montags und dienstags impft sie mit den Impfstoffen Biontech und Moderna und am Mittwoch, 30. März, nur mit Novavax. Am Dienstag, 8. März, hatte die Region erstmals in Hemmingen angeboten, einen ganzen Tag nur mit Novavax gegen Corona zu impfen. Am Mittwoch, 16. und 23. März, wurde dieser Termin wiederholt.

Die Impfungen sind grundsätzlich für alle Altersgruppen möglich, Personalausweis und Impfausweis sind mitbringen. Anmeldungen sind nicht notwendig, Termine werden nicht vergeben.

Corona: Impfaktion für Kinder

Die nächste Impfaktion nur für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gibt es am Sonntag, 10. April, von 10 bis 17 Uhr in der Wäldchenschule am Klapperweg 18 in Arnum. Weitere Termine sind für Sonntag, 8. und 29. Mai, vorgesehen.

Die Stadt verweist darauf, dass Hausarztpraxen Impfungen gegen Covid-19 anbieten. Nähere Informationen gebe es dort.