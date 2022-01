Hemmingen

521,1 – noch nie war die Sieben-Tage-Inzidenz in Hemmingen während der Corona-Pandemie so hoch wie am Montag. Am Freitag belief sie sich nach Angaben der Region Hannover auf 459,8.

Auch die Zahl der aktuellen Fälle hat am Montag mit 159 (Freitag: 122) einen neuen Rekordwert erreicht. Der bisherige lag bei 123 am 17. Dezember 2021. Am Wochenende wurden keine Zahlen gemeldet.

Einen Hotspot gebe es in Hemmingen nicht, teilte die Region auf Anfrage dieser Zeitung mit. An drei Schulen seien insgesamt acht Fälle verzeichnet sowie drei Fälle an drei Kindertagesstätten.

Seit Ausbruch der Pandemie vor etwa zwei Jahren sind 1210 Menschen aus Hemmingen an Corona erkrankt, davon sind 1040 genesen. Die Zahl der Todesfälle bleibt seit Wochen mit elf konstant.

Von Andreas Zimmer