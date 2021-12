Hemmingen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Hemmingen steigt und steigt. Am Montag hat sie mit 110 einen neuen Höchstwert erreicht. Sie war zuvor noch nie dreistellig.

Am Freitag waren es noch 99. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte die Region Hannover, dass es viele Fälle an der KGS in Hemmingen-Westerfeld gibt.

Entsprechend steigt auch die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie vor etwa zwei Jahren. 948 waren es nach Angaben der Region am Montag (Freitag: 923).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Hemmingen lag am Montag bei 347. So hoch war der Wert auch am Freitag. Mit elf unverändert bleibt die Zahl der Menschen aus Hemmingen, die an oder mit Corona gestorben sind.

Von Andreas Zimmer