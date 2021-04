Hemmingen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Hemmingen ist sprunghaft gestiegen und hat am Montag den höchsten Wert seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als einem Jahr erreicht. Waren es am Freitag noch 40 aktuelle Fälle gewesen, belief sich die Zahl am Montag auf 53. Der bisherige Höchstwert war am 25. Januar erreicht worden (52).

Seit Tagen steigt die Zahl. Am Anfang vergangener Woche hatte das Gesundheitsamt noch 30 aktuelle Fälle gemeldet. Nach Angaben von Regionssprecherin Sonja Wendt gibt es zurzeit aber keine Hotspots in Hemmingen, etwa in einer Schule oder einer Kita. Vielmehr handele es sich um ein „diffuses Geschehen“.

Die Gesamtzahl der registrierten Fälle in Hemmingen lag am Montag bei 535. Am Freitag waren es noch 518 gewesen. Am Montag, 12. April, hatte sie erstmals die 500er-Marke überschritten.

Corona-Zahlen in der Region Hannover

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hemmingen stieg von 117,5 am Freitag auf 178,8 am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Region Hannover lag am Montag bei 150,0 (Freitag: 135,8).

Regionspräsident Hauke Jagau sagte in einer Videoansprache, einer der Gründe für die gestiegenen Zahlen seien Infektionsherde in der eigenen Familie, auch in ländlichen Strukturen. „Nehmen Sie die Hygienevorschriften ernst“, sagte Jagau. Die Region stellte zudem fest, dass bei Anfragen des Gesundheitsamts die Bereitschaft der Menschen, Kontakte zu nennen, zurückgehe. Dabei gelte das Prinzip der ärztlichen Schweigepflicht. Es gehe darum, die Kontaktketten zu unterbrechen.

Im regionsweiten Vergleich hat Seelze derzeit mit einer Inzidenz von 210,5 (116 aktuelle Fälle) den höchsten Wert. Am niedrigsten ist der Wert in der Wedemark (52,9). Die Region hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.021 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon gelten 37.949 Personen als genesen. 974 (Freitag: 971) sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Aktuell sind 3096 Menschen in der Region infiziert.

Von Andreas Zimmer