Hemmingen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Hemmingen hat wieder den Höchstwert erreicht. Am Mittwoch lag sie – wie schon am Montag – bei 53. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 52 Fälle.

53 ist der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als einem Jahr. Am Freitag waren es 40 und am Anfang vergangener Woche noch 30. Der bisherige Höchstwert von 52 war am 25. Januar erreicht worden.

Nach Angaben der Region gibt es zurzeit keine Hotspots in Hemmingen, etwa in einer Schule oder einem Kindergarten. Vielmehr handele es sich um ein „diffuses Geschehen“ mit Infektionsherden in den Familien.

Zehn Corona-Tote in Hemmingen

Die Gesamtzahl der registrierten Fälle in Hemmingen stieg ebenfalls und lag am Mittwoch bei 540 (Dienstag: 537, Montag: 535). Am Freitag waren es noch 518 gewesen. Am Montag, 12. April, hatte die Zahl erstmals die Marke von 500 überschritten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hemmingen sank auf 168,6 am Mittwoch (Dienstag: 178,8). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Region Hannover ist rückläufig und lag am Mittwoch bei 136,4 (Dienstag: 144,2, Montag: 150,0).

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Hemmingen zehn Menschen an oder mit Corona gestorben. Der Wert ist seit Anfang Februar konstant.

Lesen Sie auch: Eine Übersicht der abgesagten oder verschobenen Termine in Hemmingen sowie der Hilfsangebote.

Corona-Zahlen in der Region Hannover

Im regionsweiten Vergleich hat Seelze derzeit mit einer Inzidenz von 196,3 (115 aktuelle Fälle) den höchsten Wert. Am niedrigsten ist der Wert in Springe (56,8 und 38 aktuelle Fälle).

Die Region hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.292 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon gelten 38.237 Personen als genesen. 980 (Dienstag: 977, Montag: 974) sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Aktuell sind 3075 Menschen in der Region infiziert.

Von Andreas Zimmer