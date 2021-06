Alt-Laatzen

Anders als geplant verzichtet die Sportliche Vereinigung (SpVg) ab sofort auf schriftliche Impf- oder Genesungsnachweise sowie negative Coronatestergebnisse von Mitgliedern, wenn diese bei angeleiteten Spaziergängen durch die Leinemasch teilnehmen wollen. Das Testangebot vor dem Klubhaus, Auf der Dehne 2, bleibt hingegen bis auf Weiteres erhalten.

Aufgrund der niedrigen Inzidenzen sei der Nachweis nicht mehr erforderlich, teilte Übungsleiterin Irene Wirszins am Donnerstag mit. Treffpunkt für die etwa einstündige Tour mit Gymnastik- und Gedächtnisübungen ist am Freitag, 11. Juni, – ebenso wie bei den weiteren Terminen am 25. Juni sowie 9. und 23 Juli – um 10 Uhr vor den Genossenschaftsräumen „Wiese Zwei“ an der Wiesenstraße 2.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover lag am Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Institutes bei 13,6. In Laatzen lag dieser Wert bei 11,5.

Apotheke testet fast täglich vor SpVg-Klubhaus

Unabhängig davon und trotz der Tatsache, dass Schnelltests zuletzt weniger gefragt waren, halten der Verein und die Hermes-Apotheke bis auf Weiteres an den angebotenen Testzeiten vor dem Klubhaus in Alt-Laatzen fest: wochentags von 8 bis 11 sowie von 15 bis 18 Uhr. Sonnabends können sich Interessierte von 9 bis 13 Uhr auf Corona testen lassen.

Seit dem Start im Mai habe die Hermes-Apotheke bei der SpVg Laatzen knapp 2000 Tests durchgeführt, teilte Vereinsvorstand Patrick Mewes mit. Darunter waren fast nur negative Ergebnisse, aber auch zwei positive Fälle kamen zutage. Mehr Sicherheit zu bekommen und mögliche Infektionen schnell zu erkennen sei der Sinn und Zweck der Test, betonte Mewes.

Von Astrid Köhler