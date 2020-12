Wennigsen

Auch im Winter lohnt sich ein Ausflug in den Deister – da sind sich Winfried Gehrke und Amirah Adam sicher. Gemeinsam haben die beiden Wennigser Tipps für Ausflüge in den Höhenzug zusammengestellt. Denn dort kann selbst an gut besuchten Tagen immer der Mindestabstand eingehalten werden, und es gibt allerlei zu entdecken. Das gelte auch für Menschen, die den Deister häufiger besuchen, wie die beiden Ideengeber versprechen.

Vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie sei der Deister ein immer beliebteres Ausflugsziel, sagt Adam vom Tourismus-Service Wennigsen, die gemeinsam mit Gehrke ein kleines Picknick an einer der vielen Hütten im Deister vorbereitet hat. Mit etwas Deko, LED-Kerzen und kleinen Leckereien genießen sie die Wintersonne im Wald. „Mit Keksen und heißem Tee kann man bei jeder Tour eine schöne Pause einlegen“, meint Gehrke, der bereits zahlreiche Touren durch den Deister konzipiert hat.

Mottowanderung mit der Familie

Adam empfiehlt Familien zum Beispiel eine Mottowanderung – etwa zum Thema Waldboden. „Dabei kann man schauen, was man alles auf dem Waldboden entdecken kann, von Moos über Tannenzapfen und besondere Steine bis hin zu Pilzen“, sagt sie und ergänzt: „Vielleicht ergibt sich daraus auch eine tolle Deko zum Mitnehmen?“ Ein Start ist an allen Wanderparkplätzen im Deister möglich.

Stempeljagd durch den Ort

„ Sehenswürdigkeiten entdecken, stempeln und Spaß haben“ ist das Motto beim Wennigser Wunderpass. Der Tourismus-Service führt bei dieser Stempeljagd zu Sehenswürdigkeiten in Wennigsen und im Deister. Die Tour lässt sich in einer Spazierrunde oder an mehreren Wandertagen schaffen, je nach Lust und Wetter. Mit dem Wennigser Wunderpass führt der Toursismus-Service entlang des Grünen Fadens zu insgesamt zehn interessanten, geschichtsträchtigen oder verborgenen Orten, an denen Teilnehmer dann Stempelkästen vorfinden. Wer alle Stempel gesammelt hat, bekommt vom Tourismus-Service bei Vorlage des Stempelheftes eine kleine Überraschung.

Wanderführer Winfried Gehrke schaut sich die neuen Fragen auf dem Natur-Rätsel-Pfad im Deister an. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Ein Quiz über die Natur

„Auf dem Natur-Rätsel-Pfad können alle Interessierten ihr Wissen über die Natur testen“, sagt Adam. So macht auch kleineren Kindern eine Wanderung Spaß, ergänzt Gehrke, der die Tour auch schon mit seinem Enkelkind gegangen ist. „Alle paar 100 Meter haben die Kinder ein neues Rätsel, auf das sie sich freuen können“, sagt er. Auf dem rund 4,3 Kilometer langen Natur-Rätsel-Pfad zwischen dem Wanderparkplatz Waldkater und den Wasserrädern können Besucher an 15 Stationen spannende Fragen rund um Wald und Deister beantworten. Jede Rätselstation entlang der gekennzeichneten Wanderstrecke im Deister enthält jeweils eine Quizfrage für Kinder und für Erwachsene. Darin geht es unter anderem darum, wie sich das Alter eines Mistelzweiges bestimmen lässt oder welche tierischen Waldbewohner nachtaktiv sind. Die jeweiligen Antworten sind dann an der folgenden Station auf der Rückseite der Fragetafel zu finden. Alle sechs Monate werden die Fragen für Kinder und Erwachsene erneuert.

Durch einen Baumstamm miteinander sprechen? Wie das funktioniert, können Besucher auf dem Entdeckerpfad ausprobieren – wie hier Stefanie Grevelhörster (vorn) und Amirah Adam am Baumtelefon. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Wald und Wild entdecken

Auf einer Strecke von 2,5 Kilometern zwischen dem Wanderparkplatz Waldkater und den Wasserrädern bieten darüber hinaus acht Stationen ein interaktives Naturerlebnis für Kinder und Erwachsene. „Wald, Wild und Natur kann man hier vielseitig entdecken“, sagt Adam vom Tourismus-Service Wennigsen, die das Projekt entwickelt hat. Unter anderem lernen die Besucher, welches Tier welche Spuren hinterlässt und wie sich das Alter eines Baums erkennen lässt. Die Spaziergänger können auf dem Entdeckerpfad viel Wissenswertes über den Deister erfahren – und dabei auch selbst aktiv werden. Kinder können etwa Baumwürfel drehen und so den Bäumen die passenden Blätter und Früchte zuordnen. Eine Besonderheit bietet auch das Buch der Pilze, das die Deutsche Gesellschaft für Mykologie zur Verfügung gestellt hat. Zur besseren Orientierung wird noch begleitend ein Flyer zum Walderlebnispfad entwickelt. Ein QR-Code bietet die Möglichkeit, an jedem Standort mobil auf die Inhalte zuzugreifen.

Mit dem Fahrrad durch die Ortsteile

Mit dem Fahrrad können Familien die Wennigser Ortsteile besuchen – und dabei viel entdecken. Die Broschüre Die Grüne Kette bietet Orientierung dabei. Der Weg führt vorbei an der Klosterkirche Wennigsen, wo die Radler einen Blick auf das Kloster werfen können, weiter nach Sorsum zu den Wasserbüffelwiesen, dann durch die Feldmark über Evestorf bis nach Bredenbeck mit einem Abstecher zum Knigge-Gut, wo Interessierte einen Blick über die Gutsmauer werfen können. Zum Abschluss empfiehlt Adam einen Besuch im neuen Hofladen der Kornbrennerei Warnecke, wo es auch einen Adventslikör gibt. „Holtensen oder Steinkrug wären auch Ziele von Bredenbeck aus, oder man fährt am Waldrand entlang über Argestorf und dann in die Wennigser Mark zum ehemaligen Forsthaus Georgsplatz, wo man zum Abschluss eine Rast mit Picknick aus dem Rucksack auf dem Toppiusplatz einlegen kann“, sagt die Fachfrau vom Tourismus-Service. Ihr Tipp: „Am besten mittags radeln und die Wintersonne einfangen.“

Ein Spaziergang im Deister kann für die ganze Familie spannend sein. Rund um Wennigsen sind zahlreiche interessante Ziele ausgeschildert. Quelle: Lisa Malecha

Ausflugstipps gibt es auch online

Auf der Homepage des Tourismus-Service unter tourismus-wennigsen.de gibt es viele weitere Wander- und Ausflugstipps sowie Flyer mit Routen und Hintergrundinformationen zu Sehenswürdigkeiten rund um Wennigsen und den Deister.

Von Lisa Malecha