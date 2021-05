Der Laatzener Michael Kleen tritt für die Freien Wähler als Kandidat bei der Regionspräsidentenwahl an. Er will den Klimaschutz stärken, mehr Schulen ans Glasfasernetz anschließen und setzt regionsweit auf Mülltonnen statt Abfallsäcke. Motto: „Der Sack gehört in die Tonne.“