Easyfitness entlässt Hemminger erst nach Presseanfrage aus seinem Vertrag

Hemmingen-Westerfeld

Mit dieser Antwort hatte Ingo Holter nicht gerechnet. Der Hemminger hatte im Juli in dieser Zeitung gelesen, dass die Geschäftsführung der Studiokette Easyfitness aufgrund der mehrmonatigen Schließung wegen eines Wasserschadens und verschiedener Baumängel Mitgliedern eine umgehende Kündigung erlaubt. „Auf meiner Bestätigung stand allerdings das reguläre Austrittsdatum Ende November“, berichtet Holter. Das ärgerte ihn. „Ich habe Verständnis, dass es den Fitnessstudios aufgrund der Corona-Krise schlecht geht. Aber mir ging es darum, dass in der Zeitung etwas erzählt wurde, was dann nicht eingehalten wurde“, sagt Holter.

35 Prozent der Trainierenden lassen Mitgliedschaft ruhen

In dem Artikel vom Juli hatte Geschäftsführer Hauke Fröhling davon gesprochen, dass aufgrund der Schließung seit Februar die Trainierenden die Möglichkeit haben, ihre Mitgliedschaft ruhen zu lassen oder sofort zu beenden. Diese Möglichkeit wollte Holter nutzen. Nach der Kündigungsbestätigung hatte er nach eigener Aussage Anfang August noch eine E-Mail an Easyfitness geschickt, um nachzufragen, warum sein Austritt erst Ende November möglich sein soll. Doch nach fast einer Woche hatte er immer noch keine Antwort von den Fitnessstudiobetreibern erhalten.

„Es ist in dieser Zeit nicht ungewöhnlich, dass Mails eine Bearbeitungszeit von mehr als einer Woche haben“, sagt der Geschäftsführer. „Wir bekommen derzeit ein paar mehr als sonst.“ Laut Fröhling haben sich nach seiner Ankündigung etwa 35 Prozent der Mitglieder, die sich für den Standort an der Carl-Zeiss-Straße in Hemmingen-Westerfeld registriert hatten, für eine Pause entschieden. „Zehn Prozent haben gekündigt“, sagt er.

Easyfitness hatte als Alternative das Training in anderen Filialen der Kette angeboten. Während viele auf die Studios in Hannover-Wülfel und Wettbergen ausgewichen sind, kam für Holter eine weiter entfernte Filiale jedoch nicht infrage.

Warum dessen Kündigung nicht sofort umgesetzt wurde, kann Föhling nicht erklären. „Das darf nicht passieren“, sagt er. Der Geschäftsführer reagierte auf Nachfrage umgehend und korrigierte das Mitgliedsende Holters rückwirkend auf Ende Juli. Der Hemminger hat nun eine Sorge weniger.

Easyfitness plant Wiederöffnung für Oktober

Fröhling hingegen hat noch einige Sorgen. Noch immer ist nicht klar, wann Easyfitness wieder öffnen darf. „Wir planen die Wiederöffnung für Oktober“, sagt der Geschäftsführer. Das Unternehmen habe ein Brandschutzkonzept bei der Region eingereicht. Die Forderungen der Region an die Easyfitness Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hannover nennt Fröhling „unverhältnismäßig“. „Die gehen weit über die Bauordnung hinaus“, kritisiert er.

Seit einem Wasserschaden im Februar ist die Filiale geschlossen. Der Rohrbruch war zwar schnell behoben. Allerdings fiel Experten auf, dass die Bausubstanz einige Schwachstellen aufweise. Die Bauaufsicht legte das Fitnessstudio am 26. Februar still und untersagte die Nutzung.

Von Mark Bode