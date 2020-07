Hemmingen - Einschulung 2020: So viele Kinder kommen in den Grundschulen in die erste Klasse

Im neuen Schuljahr wird es im Stadtgebiet von Hemmingen insgesamt mehr Erstklässler als im Vorjahr geben. In den Schulen in Hiddestorf und Arnum müssen sogar zwei neue Klassenräume geschaffen werden.