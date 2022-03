Auch Kinder spüren in diesen Tagen, dass etwas anders ist – mit ihren Eltern, in der Schule, mit der Welt. Am Dienstag, 22. März, bieten die Städte Hemmingen und Pattensen deshalb Eltern die Gelegenheit, an einem digitalen Gesprächsabend zum Thema „Kindgerechter Umgang mit dem Ukraine-Krieg“ teilzunehmen.