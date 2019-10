Hannover

Warum schmeckt und riecht das Trinkwasser gerade anders als sonst? Das fragen sich zurzeit Bewohner Hannovers und dem Umland. Sie wandten sich mit ihrer Beobachtung auch an die HAZ. So berichtet beispielsweise Peer Ohnesorge, dass seit dem Gewitter am Mittwoch sein Trinkwasser „sehr muffig seltsam“ schmecke. Er ist Kunde von Enercity. Auch einige Nutzer aus einer Facebook-Gruppe in der Wedemark haben dieselbe Beobachtung gemacht und berichten ebenfalls, dass ihr Leitungswasser anders rieche und schmecke. In anderen Orten der Gemeinde sei es jedoch wie immer, schreiben Kunden.

Nach Anfrage der Redaktion bestätigt Enercity, was die Kunden bemerkt haben: Das Unternehmen musste zur Desinfektion Chlor in das Wasser geben, erklärt Sprecher Dirk Haushalter. Der Grund: Bei dem Starkregen in der Nacht zu Mittwoch sei in dem Wasserwerk Elze-Berkhof im Fuhrberger Feld „eine geringe Menge Regenwasser in das Wasseraufbereitungssystem“ gelangt.

Die Menge von Chlor im Wasser ist unbedenklich

Seitdem fügen die Stadtwerke dem Wasser etwas Chlor zu – als Vorsichtsmaßnahme. „Die Mengen entsprechen den Vorgaben der Trinkwasserverordnung und sind unbedenklich“, sagt Haushalter. Es könne jedoch im Versorgungsgebiet von Enercity – circa 650.000 Menschen beliefert das Unternehmen mit Wasser – zu einer leichten Veränderung in Geruch und Geschmack kommen. Nicht in allen Haushalten sei die Veränderung spürbar. Im Normalfall müsse in das Wasser der Stadtwerke kein Chlor gegeben werden.

Auch weitere Abnehmer sind betroffen

Verbraucher können das Wasser nach Auskunft des Sprechers auch in diesen Tagen ohne Bedenken trinken. Es werde regelmäßig und intensiv untersucht – derzeit noch mehr als sonst, so der Sprecher. Nach derzeitigem Stand soll noch bis Montag das Wasser desinfiziert werden.

Auch Abnehmer, die von Enercity Wasser aus dem Werk Elze-Berkhof beziehen, – unter anderem der Wasserverband Nordhannover – seien davon betroffen, berichtet Haushalter. Deren Kunden könnten die Veränderung ebenfalls riechen oder schmecken.

