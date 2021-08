Hannover

Es ist nicht so, dass Stadt und Region Hannover das Thema Hochwasserschutz nicht auf der Agenda haben. Nach Ansicht von Prof. Heiner Haass, der in der Landeshauptstadt wohnt und bis Ende vergangenen Jahres einen Lehrstuhl für wasserbezogene Stadtentwicklung an der Hochschule Sachsen-Anhalt inne hatte, reichen die bisherigen Anstrengungen aber nicht aus. „Ein Szenario wie in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz ist auch hier denkbar. Wir sitzen auf einer Zeitbombe“, warnt Haass.

„Sturzfluten sind auch an der Leine möglich“

In der Region sind Teile Hemmingens, Laatzens, Hannovers und Neustadts, sämtlich an der Leine gelegen, am stärksten von Überschwemmungen bedroht. Haass widerspricht der These, dass Sturzfluten hier wegen der flachen Landschaft nicht möglich seien. Der Leinepolder in Salzderhelden als Rückhaltebecken sei bereits zweimal zu 90 Prozent gefüllt gewesen. „Wenn er einmal überläuft, was bei den künftig zu erwartenden Regenmengen wahrscheinlich ist, kommt das Flusshochwasser kaskadenartig mit hoher Fließgeschwindigkeit“, sagt er. Dann könne auch die Leine Bäume und Autos mit sich reißen und in bebautem Gebiet entsprechende Schäden anrichten.

Die Brückstraße in Döhren ist regelmäßig überflutet – hier beim letzten großen Starkregen im Sommer 2017 in Hannover. Quelle: Irving Villegas

In der Vergangenheit sind in den Städten an der Leine eine Reihe von Maßnahmen gegen Hochwasser getroffen worden, weitere sind in Planung. In Hannover, wo laut Berechnungen der Region bei einer extremen Flut sogar Teile der City und der Südstadt unter Wasser stehen könnten, ist beispielsweise der Ricklinger Deich ausgebaut und verlängert worden. In der Calenberger Neustadt hat die Ihme größeren Überflutungsraum bekommen. Auch die Stadt Neustadt hat in den gefährdeten Ortsteilen Bordenau und Stöckendrebber die Anstrengungen im Deichbau verstärkt.

Westschnellweg als Abflussstrecke...

„Diese technischen Mittel reichen auf Dauer nicht aus“, sagt Haass. Flüsse wie die Leine bräuchten nicht nur in unbebauten Gebieten Ausbreitungsräume, sondern auch im urbanen Raum. So sollten Straßen als Flächen für das Abfließen von großen Wassermassen hergerichtet werden – in Hannover etwa der Westschnellweg.

...und Keller als Zwischenspeicher

Geflutete Keller seien ebenfalls hilfreich, Wasser zurückzuhalten. Das dürften Hausbewohner, vor allem diejenigen, die Kellergeschosse zu Wohnungen umgebaut haben, als steile These empfinden. „Wir müssen lernen, mit dem Wasser zu leben“, erklärt der Wissenschaftler. Im übrigen würden spätestens angesichts der Katastrophe im Westen Deutschlands auch die Versicherungen neue Kriterien für Klauseln und Prämien in Sachen Gebäudeschutz entwickeln. Die Vorstellung, dass künftig noch in Flussnähe gebaut werden könnte, hält Haass für unverantwortlich.

Modell Schwammstadt

Die Region Hannover hat Ende 2018 ein Klimafolgenanpassungskonzept aufgelegt, das auch das Thema Hochwasserschutz beinhaltet. Damit bezuschusst sie auch Bemühungen in den Städten und Gemeinden. Am Freitag hat Umweltdezernentin Christine Karasch (CDU) in Hemmingen einen Förderbescheid übergeben. Die Stadt, die reichlich Erfahrungen mit Überflutungen machen musste, will eine Gefahrenkarte erstellen. Sie soll aufzeigen, wohin Wassermassen bei Starkregen an der Oberfläche fließen und so Handlungsempfehlungen und Hinweise zu Schutzmaßnahmen liefern. „Es macht Sinn, Neubaugebiete gleich als Schwammstädte zu planen“, sagte die Dezernentin. Regenwasser werde dann nicht nur über die Kanalisation abgeleitet, sondern zunächst lokal aufgenommen und gespeichert. Davon, dass dafür auch Keller genutzt werden, war nicht die Rede.

Von Bernd Haase und Katharina Kutsche