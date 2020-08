Hemmingen

Die Sommerferien nähern sich dem Ende. Die Jugendpflege der Stadt Hemmingen hat für Kinder und Jugendliche auch für die letzten freien Tage ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Vereinzelt sind noch Restplätze frei.

Geschicklichkeit ist beim Kubb-Turnier am Montag, 17. August, gefragt. Von 10 bis 14 Uhr treffen sich Kinder zwischen acht und zwölf Jahren am Bauspielplatz am Strandbadsee in Hemmingen-Westerfeld. Ziel des Spiels ist es, die Hölzchen der gegnerischen Mannschaft zu treffen. Teilnehmer benötigen das Bronze-Schwimmabzeichen und müssen Proviant und Handschuhe mitbringen. Die Teilnahme kostet 3 Euro.

Gruselgeschichten rund um das alte Gemäuer erwarten die Teilnehmer der Nachtwanderung zum Mausoleum am Montag, 17. August. Los geht es um 20 Uhr an der Kreuzung Weetzener Landstraße und Dorffeld in Hemmingen-Westerfeld. Das Ende der kostenlosen Veranstaltung für Kinder zwischen sieben und elf Jahren ist für 21.45 Uhr geplant.

Buchung nur für bereits registrierte Kinder möglich

Specksteinanhänger basteln Kinder zwischen neun und zwölf Jahren am Dienstag, 18. August, von 10 bis 13 Uhr auf dem Bauspielplatz. Teilnehmer benötigen das Schwimmabzeichen in Bronze und müssen eigene Handschuhe und Proviant mitbringen. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Rund um das Thema Medien drehen sich die Medientage II, die die Jugendpflege Kindern zwischen neun und zwölf Jahren für Donnerstag und Freitag, 20. und 21. August, jeweils von 13 bis 15 Uhr anbietet. Für eine Gebühr von 4 Euro erfahren die Teilnehmer in den Kinder- und Jugendräumen Arnum Wissenswertes zu den Themen Tablets, Internet, Handys, Instagram und Tiktok. Die Referenten zeigen auf, bei welchen Angeboten Vorsicht geboten sein sollte.

Die Jugendpflege betont, dass nur bereits angemeldete Kinder weitere Angebote nutzen können, weil aktuell keine weiteren Registrierungen möglich seien. Die Buchung ist möglich im Internet unter jugendpflege-hemmingen.de.

Von Mark Bode