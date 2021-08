Hemmingen

Monatelang waren die Freizeitangebote wegen der Coronapandemie sehr eingeschränkt, nun können sich Menschen endlich wieder austoben. Das gilt gerade auch für Jüngere. „Wir merken das große Bedürfnis der Kinder, sich draußen zu bewegen“, sagt Walburga Gerwing, für die Ferienpassaktionen zuständige Fachbereichsleiterin der Stadt. Für nahezu alle Outdoor-Angebote wie Aktionen auf dem Bauspielplatz oder in den Bädern oder auch die Nachtwanderung zum Mausoleum gebe es teilweise lange Wartelisten. Jene, die noch auf eine Zusage warteten, behielte die Stadt im Blick. „Sobald ein Kind absagt, rückt ein anderes nach“, sagt Gerwing.

Lesen Sie auch Hemmingen Kommunalwahl: Angebote für Kinder und Jugendliche – Das sagen die Parteien

Interesse an Bastelaktionen ist etwas geringer

Bastelangebote hingegen sind aktuell weniger gefragt als in den Vorjahren. Da einige davon in Innenräumen angeboten werden, hat die Jugendpflege die Plätze dort wegen der Corona-Auflagen ohnehin schon begrenzt. „Innerhalb der Räume achten wir auf die Abstände und das regelmäßige Lüften“, sagt Gerwing: „Masken brauchen die Kinder am Platz nicht zu tragen.“ Das etwas geringere Interesse gelte allerdings nicht für alle handwerklichen Aktionen. „Sämtliche Angebote rund um das Nähen sind sehr gefragt“, betont die Fachbereichsleiterin.

Die Nachtwanderung zum Mausoleum im Sundern ist jedes Jahr bei den Kindern sehr beliebt. Quelle: Torsten Lippelt

Nur wenige Veranstaltungen hat die Jugendpflege bisher absagen müssen. Eine Aktion im Bad musste wegen eines drohenden Gewitters ausfallen. Der Verein Heuhüpfer wiederum konnte eine Veranstaltung nicht mehr anbieten, nachdem eine Betreuerin erkrankt war. Mangels Interesses von Kindern wurde lediglich das Angebot für das Bilderbuchkino zurückgezogen. Das allerdings auch schon zweimal, sagte Gerwing: „Diese Aktion ist dieses Jahr offenbar nicht gefragt.“

Stadt bietet 130 Aktionen im Ferienpass an

Gemeinsam mit Vereinen, Verbänden, Kirchen und weiteren Institutionen hat die Jugendpflege dieses Jahr mehr als 130 Aktionen für Kinder und Jugendliche im Ferienpassangebot. So viele waren es in etwa auch bis zum Jahr 2019. Vergangenes Jahr gab es wegen der Pandemie nur rund 80 Angebote. Dort soll die Nachfrage aber entsprechend auch geringer gewesen sein. In diesem Jahr hatten sich rund 350 Kinder und Jugendliche für Ferienpassaktionen angemeldet.

Auch Parteien bieten Aktionen im Ferienpass an. So hat die DUH eine Schnitzeljagt im Bürgerholz organisiert, und die CDU lädt zu einem Kegelnachmittag ein. Die SPD hat gerade erstmals einen Inliner-Kurs im Ferienpassprogramm angeboten. 25 Kinder lernten dabei, wie man sicher auf acht Rollen durch den Straßenverkehr kommt. „Auch das richtige Fallen wurde trainiert“, teilt SPD-Mitglied Sandra Bekiesch-Skripuletz mit. „Die Aktion wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wiederholen.“

Es gibt noch freie Plätze für einige Aktionen

Die Ferienpassaktionen laufen noch bis zum Ende der Sommerferien am Mittwoch, 1. September. Bei vielen Angeboten gibt es auch noch Restplätze. Die Jugendpflege informiert darüber auf der Seite www.jugendpflege-hemmingen.de. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich zum Beispiel noch für das vom SC Hemmingen-Westerfeld angebotene Beachvolleyball am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. August, anmelden. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Auch für das beliebte Spiel ohne Grenzen im Freibad Arnum am Freitag, 20. August, stehen für Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren noch Plätze zur Verfügung. Die Anmeldung kostet einen Euro.

Von Tobias Lehmann