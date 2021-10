Hemmingen-Westerfeld

Brand in Hemmingen-Westerfeld: Die Feuerwehr ist zu einem Einsatz an der Straße Heisterkamp gerufen worden. Dort brennt es in einem Gebäudekomplex, zu dem zwei Einfamilienhäuser gehören. Das teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth auf Anfrage dieser Zeitung mit. Aus einem Fenster steige Rauch auf, offenbar ist eine Person verletzt.

Feueralarm am Heisterkamp

Der Alarm ging gegen 14 Uhr ein. Der Einsatz mit den Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Devese sowie Wilkenburg und Arnum dauert an. Deswegen lässt sich auch noch nichts zur Ursache und zum Schaden sagen.

Die Straße Heisterkamp ist eine Sackgasse und zweigt von der Deveser Straße ab. In diesem Abschnitt sind überwiegend Anwohner unterwegs und ein Linienbus verkehrt.

Von Andreas Zimmer