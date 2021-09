Laatzen-Mitte

28 Feuerwehrleute aus Laatzen und Hemmingen bereiten sich zurzeit auf den aktiven Einsatzdienst in ihren jeweiligen Ortswehren vor. Seit dem 31. August absolvieren die Freiwilligen an jedem Wochenende sowie an zwei Tagen in der Woche ein straffes Programm, so auch am vergangenen Wochenende an der Albert-Einstein-Schule in Laatzen.

Zum Lernprogramm gehört der Umgang mit Geräten, Schläuchen und Löschmitteln. Auch üben die Ehrenamtlichen technische Hilfeleistungen, wie Lasten zu bewegen und Gefahrenstellen zu sichern sind. Daneben lernen die angehenden Truppmänner und -frauen die Einsatzfahrzeuge sowie verschiedene Löschverfahren kennen. Und natürlich gehört auch der Aufbau eines sogenannten Löschangriffs zur Ausbildung.

Zur Galerie 19 angehende Feuerwehrleute aus Laatzen und neun aus Hemmingen bereiten sich an der Albert-Einstein-Schule (AES) Laatzen mit praktischen Übungen auf die bevorstehende Truppmann-Prüfung vor.

Dazu wird den acht Frauen und 20 Männern dieser Tage viel theoretisches Wissen vermittelt, auch die rechtlichen Grundlagen. „Man sollte zum Beispiel wissen, was man bei einer Türöffnung beachten muss, denn man darf ja nicht einfach so eine Tür aufbrechen“, sagt Laatzens Feuerwehrsprecher Gerald Senft.

Die praktische Ausbildung der Feuerwehrleute findet auf dem Gelände der Albert-Einstein-Schule statt. Am Sonnabend übten die Teilnehmer unter anderem Löschangriffe, aber auch den Umgang mit tragbaren Leitern, die Absturzsicherung und die dafür benötigten Knoten. Ihre Ausbildung absolvieren die Nachwuchskräfte ausschließlich in ihrer Freizeit. In wenigen Wochen werden die Freiwilligen dann im aktiven Dienst in den Kommunen für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz sein. Dafür müssen sie am Sonnabend, 25. September, allerdings noch alle ihre Prüfung bestehen.

Lea Auschill (17, vorne links), Antonia Heuer (17) und Christian Bolm üben den Umgang mit einer Steckleiter. Quelle: Daniel Junker

Für die Ausbildung ihres Nachwuchses kooperieren die Freiwilligen Feuerwehren aus Laatzen und Hemmingen miteinander. „Das Gros der 19 Teilnehmer aus Laatzen und der neun Hemminger Teilnehmer komme über die Kinder- und Jugendfeuerwehr“, sagt Senft. Es gebe aber auch einige Quereinsteiger, was die Altersspanne erhöht.

Ältester Lehrgangsteilnehmer ist 45 Jahre alt

Während die Jüngsten mit 16 Jahren in den aktiven Dienst eintreten, ist mit Jan Hennig der älteste Auszubildende bereits 45 Jahre alt. „Ich bin über meinen Sohn zur Feuerwehr gekommen“, berichtet der Ingenieur. Die Familie zog im Jahr 2015 nach Gleidingen. Sein elfjähriger Sohn besuchte dort zunächst die Kinder- und aktuell die Jugendfeuerwehr. „Die Feuerwehr ist eine gute Gelegenheit, etwas Sinnvolles zu machen und gleichzeitig neue Kontakte zu knüpfen.“ Dies gelte nicht nur für Jugendliche. „Wenn man etwas älter ist, ist man nicht mehr so umtriebig und hat mehr Zeit, sich auch mal etwas mehr um Sachen vor der eigenen Haustür zu kümmern“, sagt Hennig.

Jan Henning ist mit 45 Jahren der älteste Teilnehmer der Truppmann-Ausbildung. Quelle: Daniel Junker

Die erfolgreiche Prüfung am kommenden Wochenende vorausgesetzt, dürfen er und die übrigen Lehrgangsteilnehmer sich offiziell Truppmann oder Truppfrauen nennen. Dann erhalten sie die Melder ausgehändigt, erklärt Senft: „Sie können dann bereits erste Einsätze fahren.“ Ihre Ausbildung ist aber längst nicht zu Ende. So gibt es zahlreiche weiter Ausbildungsdienste und regelmäßigen Schulungen, die allerdings dann zumeist in den Ortsfeuerwehren organisiert werden.

Von Daniel Junker