Wilkenburg/Arnum

Zu einem Mehrfamilienhaus am Eulenkamp in Wilkenburg ist die Hemminger Feuerwehr am Freitag um 9.09 Uhr ausgerückt. Nachbarn hatten Rauch aus dem Erdgeschoss bemerkt. Als die 29 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Wilkenburg, Devese und Hemmingen-Westerfeld mit sieben Fahrzeugen eintrafen, stellte sich die Situation jedoch schnell als ungefährlich heraus. In einem Backofen war Brot angebrannt und hatte für die Rauchentwicklung gesorgt. Die Bewohnerin hatte sich bereits darum gekümmert und großflächig gelüftet. Der Einsatz konnte nach etwa 15 Minuten beendet werden. Dennoch war das Aufgebot groß: Neben den Ortsfeuerwehren waren die Polizei, der Rettungsdienst und das Ordnungsamt vor Ort.

Handtuch brennt in Mikrowelle

Zu einem weiteren Notfall wurden die Helfer am Sonnabend gegen 20.33 Uhr nach Arnum gerufen. In einem Seniorenheim am Bürgermeister-von-dem-Hagenplatz hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Als Ursache stellte sich ein angebranntes Handtuch in einer Mikrowelle heraus, das von den Mitarbeitern schon vor Eintreffen der Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Alarmanlage und stellten sie zurück. Rund 20 Minuten im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf und Wilkenburg mit 13 Fahrzeugen und 64 Kräften.

Von Sarah Istrefaj