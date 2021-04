Arnum

Beim Versuch, eine brennende Hecke in einem Garten zu löschen, hat sich ein Ehepaar in Arnum verletzt. Nach Auskunft der Polizei wollte es Unkraut abflammen, dabei geriet die Hecke in Brand. Über die Schadenshöhe konnten die Beamten noch keine Angaben machen.

Die abgebrannte Hecke befindet sich in einem Garten. Quelle: Feuerwehr (Sebastian Hillert)

Die Feuerwehr wurde am Dienstag, 20. April, gegen 15.50 Uhr an den Osterbruchweg gerufen, wie der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mitteilt. Bevor sie dort eintraf, wollte das Paar die Flammen selbst löschen – und zog sich dabei Verletzungen zu. „Die Feuerwehr hat daher den Rettungsdienst alarmiert, der sich dann gekümmert hat“, so Hillert.

Feuerwehr in Garten am Osterbruchweg im Einsatz

Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand und kontrollierte den Bereich später mit einer Wärmebildkamera. Etwa zehn Meter der Hecke sind verbrannt. Der Feuerwehreinsatz mit 13 Mitgliedern und zwei Fahrzeugen endete Hillert zufolge nach 30 Minuten.

Von Andreas Zimmer