Ein wichtiger Termin für das geplante Neubaugebiet Fläche 60 in Hemmingen-Westerfeld steht jetzt fest. „ Mitte April soll der Bodenwert für das Gelände an der Bundesstraße 3 feststehen, ermittelt vom Gutachterausschuss des Katasteramtes.“ Das teilte Sven Baumgarte, Abteilungsleiter in der Stadtverwaltung, mit. Dieser Wert wird zu einem Stichtag eingefroren.

Das Gebiet nahe der Weetzener Landstraße spielt bei der Stadtentwicklung eine zentrale Rolle, weil es direkt gegenüber der geplanten Stadtbahn-Endhaltestelle liegt. Die Stadtbahn soll Ende 2023 erstmals nach Hemmingen fahren. Das Gebiet umfasst etwa zehn Hektar, ist also so groß wie sieben Fußballfelder.

Wie soll der Wohnungsbau auf der Fläche 60 aussehen?

Was konkret auf der Fläche 60 gebaut wird, ist noch unklar. Die Meinungen der Ratsfraktionen gehen auseinander: Die Grünen fordern eine, wie sie es nennen, „angemessene Dichte“ vieler Häuser mit drei bis vier Stockwerken und untergeordnet auch Einfamilienhäuser, was die SPD/CDU-Ratskoalition und Die Unabhängigen Hemminger (DUH) ablehnen. Bisher gibt es nur den Flächennutzungsplan, der die Stadtentwicklung im Groben regelt. Dieser Plan sieht dort zu etwa zwei Drittel Wohnen und zu einem Drittel Mischgebiet, also mit Gewerbe, vor. Auf dem Gelände befindet sich das Gartencenter Glende, das dort erweitern möchte.

Einmalig in der Geschichte Hemmingens ist, dass die Stadt bei der Fläche 60 eine sogenannte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme eingeleitet hat. Das bedeutet, dass sie sich den Zugriff auf bestimmte Grundstücke gesichert hat. Der entsprechende Ratsbeschluss war Ende November 2019. Die bisherigen Verhandlungen hatten laut Verwaltung nicht den erhofften Erfolg gebracht. Fachbereichsleiter Axel Schedler hat die Fläche 60 als „wichtigste Fläche, über die die Stadt verfügt“ bezeichnet. Die baureifen Grundstücke sollen zum Verkehrswert als Bauland verkauft werden. Vom Erlös werden Schedler zufolge zum Beispiel der Straßenbau und Einrichtungen wie die in dem Neubaugebiet geplante Kindertagesstätte finanziert.

Straße durch die Fläche 60 soll Weetzener Landstraße entlasten

Die Fläche 60 war jüngst auch im Gespräch, weil die Elterninitiative Inklusive Wohngemeinschaft dort gern ein Haus verwirklichen würde, in dem ihre behinderten Kinder und weitere junge Erwachsene zwar betreut werden, aber so weit wie möglich eigenständig und selbstbestimmt wohnen können. Ihr Ansinnen hatten sie dem städtischen Fachausschuss vorgestellt.

Die Fläche 60 ist aber auch seit Ende Januar im Blickpunkt der Öffentlichkeit, weil durch das Areal eine neue Straße führen wird, die die Weetzener Landstraße entlasten soll. Die Weetzener Landstraße ist nach der Bundesstraße 3 die Straße mit dem meisten Verkehr im Hemminger Stadtgebiet. Für die neue Strecke wird die Alfred-Bentz-Straße bis zur heutigen B 3 verlängert. Zurzeit endet die Alfred-Bentz-Straße an einem Grünzug. Künftig verläuft sie zwischen dem Gartencenter Glende an der B 3 und dem Wald zwischen Hemmingen-Westerfeld und Arnum und damit durch die Fläche 60.

Ursprünglich wollte die Stadt erst die Erschließung des Neubaugebietes auf der Fläche 60 abwarten, bevor sie die mehrere Hundert Meter lange Spange baut. Doch die Grundstücksverhandlungen laufen schleppend. „Deswegen soll die Entlastungsstraße jetzt unabhängig von der Fläche 60 gebaut werden“, hatte Schedler im Januar bekannt gegeben. Dafür sei ein Bebauungsplan zu erstellen.

