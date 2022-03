Hemmingen-Westerfeld

Wie viele Menschen sollen im Neubaugebiet „Fläche 60“ in Hemmingen-Westerfeld wohnen? Die Bündnisgrünen fordern, Hemmingens Stadtplanerin Angela Anders solle eine Variante mit etwa 450 Wohneinheiten erstellen, also mit einer höheren Dichte. Eine Einheit kann eine Wohnung sein, aber auch ein Haus.

Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) rät davon ab sich zu stark auf eine Zahl festzulegen. „Wir haben dann weniger Verhandlungsmöglichkeiten“, warnte der Verwaltungschef in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klima. Mit einer Größenordnung von mindestens 300 Wohneinheiten könne er sich anfreunden. Sabine Stahlhut (Grüne) kritisierte, für sie sei das „zu schwammig“. Da das Gelände an der Göttinger Landstraße an die geplante Stadtbahn-Endhaltestelle grenzt und die Nahversorgung gut ist, biete es sich an, viel Wohnraum zu schaffen, argumentieren die Grünen.

Gut angebunden: Das neue Wohngebiet soll nahe der geplanten Stadtbahn-Endhaltestelle liegen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Verhandlungen über Neubaugebiet „Fläche 60“ laufen

Dingeldey bat um Verständnis, dass er in einer öffentlichen Sitzung nicht Details aus Verhandlungen mit mehreren Grundstückseigentümern nennen könne. Die bisherigen Gespräche bezeichnete Dingeldey als langwierig. Im Februar aber hätten sich Verwaltung und Investor bei Gesprächen „atmosphärisch angenähert“, sodass zurzeit ein Kompromissvorschlag erarbeitet werde. Fachbereichsleiter Axel Schedler sagte: „Ich sehe eine konkrete Zahl an Wohneinheiten auch kritisch.“ In einem Haus zum Beispiel mit drei Stockwerken könnten zwölf Wohnungen entstehen, möglich seien aber auch 16.

Schedler erläuterte, die Kompromissvariante habe bereits eine höhere Dichte als die bisherige Variante. Er gab zu bedenken: „Wir achten auch darauf, dass die Infrastruktur mitmacht.“ Er nannte die Grundschule Hemmingen-Westerfeld als Beispiel. Für die höhere Zahl an Kindern, bedingt durch Familien, die ins Neubaugebiet ziehen, müsse das vorhandene Schulgebäude ausreichen.

SPD will noch über neues Wohngebiet beraten

Dirk Fahlbusch (SPD) nannte die Infrastruktur als einen der Punkte, zu denen die Sozialdemokraten noch Fragen haben, deswegen solle der Ausschuss noch nicht abstimmen. Die Entscheidung über den Antrag der Grünen ist für die Ratssitzung am 24. März geplant. Doris Linkhof (CDU) kritisierte, die Forderungen der Grünen würden zu einem „Mehraufwand“ in der Verwaltung führen und das gesamte Verfahren verzögern.

Lesen Sie auch Wie geht es weiter mit dem Neubaugebiet Fläche 60?

Grüne fordern Transparenz

Die Grünen bleiben jedoch bei ihrer Linie und fordern, das schon bestehende städtebauliche Konzept für das Baugebiet, wenn vertrauliche Informationen entfernt sind, öffentlich zu machen. Wichtig sei, die Öffentlichkeit nicht erst dann einzubinden, wenn das Bebauungsplanverfahren beginnt. Dingeldey zufolge wird die Bevölkerung „zu gegebener Zeit unterrichtet“. Schedler versicherte ebenfalls, das Thema „läuft nicht an der Bevölkerung vorbei“, schließlich müsse die Kompromissvariante in einer öffentlichen Sitzung des Rates beschlossen werden.

„Buchholzfeld“ statt „Fläche 60“?

Zur Forderung der Grünen, das Gelände gemäß dem Flurnamen in Buchholzfeld umzubenennen, weil es sich unter diesem Namen „positiver darstellen“ lasse, sagte Dingeldey, dies sei eine politische Entscheidung.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch der Stadt gehört Fläche im Neubaugebiet

Das Gebiet umfasst etwa zehn Hektar, ist also etwa so groß wie 14 Fußballfelder. Die Stadt ist dort auch Eigentümerin. Sie hatte bei der „Fläche 60“ – so ein Ratsbeschluss von 2019 und einmalig in der Geschichte Hemmingens – eine sogenannte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme eingeleitet. Das bedeutet, dass sie sich den Zugriff auf bestimmte Grundstücke gesichert hat.