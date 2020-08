Hemmingen

Entspannt gärtnern, die Spanischkenntnisse aufpolieren oder Aquajogging im Büntebad: Dies sind nur drei von fast 80 Kursen aus dem neuen Herbstprogramm der Leine-VHS für Hemmingen.Während die fast durchgehend angebotenen Wasserkurse stets schnell ausgebucht sind und es auch bei den Mitte September neu startenden nur noch die Warteliste gibt, sind bei anderen Kursen noch Plätze frei.

Unter dem Titel Lazy Gardening erzählt Ellen Bierlert am Montagabend, 7. September, wie Gartenbesitzer mit minimalen Aufwand ein schönes Ergebnis erreichen. Welche Arbeiten sind notwendig, womit lässt sich effektiv arbeiten, und wie spart eine geschickte Bepflanzung Arbeit? Diese und weitere Fragen sollen während des dreistündigen Kurses in der VHS-Geschäftsstelle am Rathausplatz beantwortet werden. Kosten: 14 Euro.

Achtsamkeit und Körperwahrnehmung werden beim Feldenkrais geschult ab Dienstag, 8. September. Für acht Termine – wöchentlich von 20.15 bis 21.30 Uhr – treffen sich die Teilnehmer ebenfalls in der VHS-Geschäftsstelle und zahlen 61 Euro. Dozent Rainer Kuznik zeigt, wie mit einfachen Bewegungsabfolgen Gewohnheiten und eingeschliffene Muster überprüft und Spannungen abgebaut werden können.

An Senioren, die mehr über das Internet erfahren, sich mit anderen austauschen und nebenbei Kaffee oder Tee trinken wollen, richtet sich der Kursus „Surf and Schlürf Internet-Café“. Dozent Ingo Jungmann will keinen PC-Kurs im herkömmlichen Sinn anbieten, sondern den Umgang mit dem World Wide Web individuell anleiten, Fragen beantworten und Tipps zur Suchtechnik geben. Offizieller Start laut Programm ist am 8. September in der VHS-Geschäftsstelle. Die Kurse dienstags von 14 bis 16 Uhr sind fortlaufend und werden nach zehn Terminen fortgesetzt. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Kosten: 97 Euro.

Auch wenn wegen der Coronakrise aktuell kaum Reisen ins fremdsprachige Ausland möglich sind, können die jeweiligen Kenntnisse in Dänisch, Englisch, Französisch, Norwegisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch oder Spanisch sehr wohl aufgebessert werden. Die Leine-VHS bietet Kurse für unterschiedliche Niveaus an, darunter den A2-Kursus Spanisch ab Dienstag, 8. September. Dozentin Maria del Mar Villalobos Cabanas vermittelt Basisvokabeln und hilft, kleine Alltagsgespräche zu führen. Für 15 Termine sind 101 Euro zu zahlen. Beginn ist wöchentlich um 8.45 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle.

Die Leine-VHS ist erreichbar per Telefon (0511) 231168 und per E-mail an hemmingen@leine-vhs.de. Informationen zu den weiteren insgesamt 360 Kursen in Hemmingen, Pattensen und Laatzen gibt es zudem auf der Internetseite.

Von Astrid Köhler