Hemmingen

Alle Aufrufe und Aktionen haben offenbar wenig genutzt: Elterntaxis, also elterliche Bringdienste für schulpflichtige Kinder, bleiben ein Problem im Hemminger Stadtgebiet. Abhilfe könnte möglicherweise das Projekt „Gemeinsam zu Fuß zur Schule“ schaffen, bei dem auf dem Schulweg Sammelpunkte ausgewiesen und beschildert werden. Dort sollen sich die Kinder sammeln und gemeinsam zur Schule gehen.

Zwar stehen schon seit 2020 insgesamt 5000 Euro im städtischen Haushalt zur Verfügung, damit Kinder den Weg zur Grundschule vermehrt zu Fuß zurücklegen. Und die SPD/CDU-Ratskoalition hatte auch schon im Februar 2020 unter anderem auf das erfolgreiche Projekt „Gemeinsam zu Fuß zur Schule“ verwiesen, das 2014 in der Nachbarstadt Springe zusammen mit Polizei und Klimaschutzmanagement gestartet war. Doch nun habe die Hemminger Ratskoalition dies in einem Antrag konkretisiert, erläuterte CDU-Fraktionschef Ulff Konze. Die Stadtverwaltung hatte das Vorhaben bisher unter anderem mit dem Hinweis auf Corona noch nicht weiterverfolgt.

Grüne: Schlechte Fuß- und Radwege begünstigen Elterntaxis

Die Bündnisgrünen begrüßen das Projekt, doch aus ihrer Sicht liegt das Problem woanders: „In teilweise schlechten und unsicheren Fuß- und Radwegen zur Schule“, wie Ratsherr Roman Binder erläutert. „Wenn Bordsteinabsenkungen fehlen oder Radüberwege nicht immer markiert sind, wird der nicht motorisierte Weg zur Schule zum Risiko.“ Martin Harer ist beratendes Mitglied der Fraktion und Alltagsradfahrer mit zwei Kindern. „Häufig sind die Wege in Hemmingen nicht für Lastenräder und Fahrräder mit Kinderanhänger ausgebaut“, hat er festgestellt. „Dies macht den Kindertransport mit alternativen Verkehrsmitteln zum Auto unattraktiv und gefährlich.“ Fraktionschef Joachim Steinmetz nannte das Projekt einen „ersten Schritt, um Alternativen zu Elterntaxis noch besser zu bewerben“. Es bedürfe aber eines Schulradwegekonzeptes.

Das Thema Elterntaxi ist in Hemmingen nicht neu. „Durch zahlreiche Aufrufe zu Beginn, aber auch während des Schuljahrs durch die Schulleitung der Grund­schulen Arnum und Hemmingen-Westerfeld wurde leider keine Veränderung herbeigeführt“, schreibt die SPD/CDU-Koalition in ihrem Antrag. „Auch öffentlichkeitswirksame Maß­nahmen durch die Polizei konnten das Problem bisher nicht lösen. Die Schulen haben sich daraufhin an die Politik gewandt.“

Projekt „Gemeinsam zu Fuß zur Schule“: Ausschuss diskutiert

SPD und CDU machen deutlich, dass die Stadt das neue Projekt mit einer „umfangreichen Informationskampagne“ begleiten müsse. Das Spektrum reiche von Faltblättern bis zu Elternabenden. Über das Projekt „Gemeinsam zu Fuß zur Schule“ diskutiert der Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration am Mittwoch, 30. Juni. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Wegen Corona dürfen nur 15 Zuhörer teilnehmen. Wer zuerst kommt, darf hinein.

Erst im Juni hatte die Stadt und Polizei sowie Grundschule und Förderverein in Hemmingen-Westerfeld damit begonnen, gelbe Fußpaare auf den Wegen zu erneuern. Diese sind Symbole für einen sicheren Weg zur Schule. Auch in weiteren Ortschaften wurden oder werden die gelben Füße aufgefrischt.

„Kiss-and-Go“-Platz eingerichtet und Bewegungspass eingeführt

Am Hundepfuhlsweg in der Nähe der Grundschule in Arnum wurde zudem 2020 ein „Kiss-and-Go“-Parkplatz angelegt. Dort können Eltern ihre Kinder mit dem Auto hinfahren und absetzen. Sie lassen sie dann durch den kleinen Schulwald zur Schule gehen. In Arnum wird zudem das Angebot des Bewegungspasses des Regionssportbunds Hannover umgesetzt. Die Sportliche Vereinigung Arnum bietet dieses gemeinsam mit der Grundschule an. Wenn die Kinder 20-mal zu Fuß zur Schule kommen und die Eltern das in dem Bewegungspass bestätigen, gibt es dafür eine kleine Belohnung.

Von Andreas Zimmer