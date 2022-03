Hemmingen

Zusätzliche Arbeit für die Hemminger Stadtverwaltung: In den vergangenen Wochen sind dort viele Beschwerden zur Abholung der Gelben Säcke eingegangen. Sie weist jetzt in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die RMG Rohstoffmanagement GmbH innerhalb der Region Hannover mit Ausnahme der Landeshauptstadt noch bis Ende 2024 fürs Abholen der Gelben Säcke zuständig ist.

RMG-Sprecher Marius Schröder äußerte sich auf Anfrage nicht zu der Mitteilung der Stadt. Er teilte mit, dass in Arnum am Montag, 21. März, eine Tour ausgefallen sei, die aber bereits am nächsten Tag nachgeholt worden sei. „Weitere Ausfälle vom Sammeltouren sind uns derzeit nicht bekannt“, sagte er. Nicht alle Hemminger können das bestätigen. Laut eines Anwohners sollen zumindest an der Straße Am Roggenkamp in Devese am Dienstag, 15. März, auch keine Gelben Säcke abgeholt worden sein.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausgabestellen für Gelbe Säcke in Hemmingen

Das Unternehmen ist per E-Mail an gelber-sack.hannover@rmg-gmbh.de und über die Internetseite www.rmg-gmbh.de zu erreichen. Zudem können Beschwerden unter Telefon (08 00) 4 00 60 05 mitgeteilt werden. Hier werden die Gelben Säcke ausgegeben:

Arnum: Penny-Markt, Göttinger Landstraße 60, montags bis sonnabends von 7 bis 22 Uhr.

Devese: Kaufland, Alfred-Bentz-Straße 1, montags bis sonnabends von 7 bis 22 Uhr. Stanze Gartencenter, Karoline-Herschel-Straße 1, montags bis sonnabends von 9 bis 19.30 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr.

Hemmingen-Westerfeld: Rathaus, montags von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr. 

Wilkenburg: Bäckerei Schäfer, Steinweg 1, montags, mittwochs, donnerstags, freitags von 6.30 Uhr bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, dienstags von 6.30 bis 13 Uhr und sonnabends von 6.30 bis 12 Uhr.