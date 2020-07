Hemmingen

Ein Geschenkgutschein fürs Büntebad? Dieser Vorschlag eines Arnumer Bürgers aus der Einwohnerfragestunde der jüngsten Ratssitzung stößt bei der Stadt eher auf ein verhaltenes Echo. „Wir müssen nicht für jeden seltenen Fall etwas vorhalten“, sagt Fachbereichsleiter Sven Bertram. Badgutscheine seien bisher nur an verdiente Ehrenamtliche ausgegeben worden. Er nehme die Anregung dennoch auf.

Der Arnumer regt zudem an, dass der Gutschein auch online zu erwerben sein sollte und nannte als Beispiel, dass jemand aus Hamburg ihn übers Internet kaufen könnte. „Wenn jemand aus Hamburg kommt, um im Büntebad in Hemmingen schwimmen zu gehen, kommt er umsonst rein“, entgegnet Bürgermeister Claus Schacht. Wer eine Büntebadkarte verschenken möchte, könne auch die Stadtverwaltung kontaktieren, die die Tickets nach Bezahlung zuschicke, so Bertram.

Burgdorfer nutzen Gutscheine

Für alle Hemminger, die ohne größere Formalitäten einen Gutschein erwerben möchten, hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Beismann eine Anregung parat: Jeder könne eine Karte mit Mehrfachpunkten am Automaten im Büntebad erwerben und verschenken.

Eine Stadt in der Region Hannover, die gute Erfahrungen mit Geschenkgutscheinen gemacht hat, ist Burgdorf. Dort kann man zum Beispiel die üblichen Punktekarten kaufen, und die Stadt gibt eine gedruckte Karte mit dem Maskottchen, einer Badeente, hinzu. Auf der Karte ist Platz für persönliche Zeilen. Das Angebot, das es schon mehrere Jahre gebe, werde gut angenommen, heißt es von der Stadt.

Bald Geschenkgutschein für Bäder in Hannover ?

In Hannover gibt es keine Geschenkgutscheine für die städtischen Bäder. „Es gibt jedoch aktuell Überlegungen, eine solche – auch optisch entsprechend gestaltete – Geschenkkarte künftig anzubieten“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

In den Hallenbädern in Hemmingens Nachbarstädten Pattensen und Springe sind ebenfalls keine Geschenkgutscheine erhältlich. In Springe hat es einen Versuch mit einem Gutschein mit einem festen Wert gegeben, der an der Kasse entsprechend heruntergebucht wurde. Doch obwohl das Angebot in der Vorweihnachtszeit sogar in der Tourist-Information in Springe beworben wurde, sei das Interesse gering gewesen.

