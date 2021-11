Hiddestorf/Ohlendorf

Hiddestorf hat jetzt seine erste Weihnachts-CD. Schon allein das ist besonders, aber hinter dem Projekt steckt noch viel mehr. Die Theaterpädagogin Inge Schäkel aus Hiddestorf hat es initiiert und zusammen mit dem Hiddestorfer „Gesangverein Concordia von 1878“ und mit dem Theaterpädagogischen Zentrum Hannover 76 kleine und große Künstler und Künstlerinnen aus Hiddestorf, Ohlendorf und Umgebung zum Mitmachen motivieren können. Das Ganze läuft mit entsprechender Förderung vom Land und der VR-Gewinnspargemeinschaft unter der Überschrift „Ein Dorf macht Kultur“ – das passt. Und wie.

Der Nikolaichor in der Hiddestorfer Kirche ist auch auf der CD zu hören. Quelle: privat

Noch etwas ist besonders: Machen andere Sänger und Sängerinnen auf ihren Weihnachts-CDs schon nach zehn oder zwölf Titeln schlapp, haben die Hiddestorfer sage und schreibe 33 Titel aufgenommen, die meisten davon in der Hiddestorfer Nikolaikirche: Das bedeutet insgesamt 75 Minuten adventliche und weihnachtliche Musik, Texte und Gedichte.

Viele Mitwirkende auf CD „Hiddestorfer Weihnachten“

So präsentieren sich auf der CD „Hiddestorfer Weihnachten“ unter anderem die ConVoices, die ConGitars, der Nikolaichor, das Bläserquintett Quintogo, das Trompeten-Duo Mirco Meutzner und Mira Schomacker, Orgelbauer Georg Schloetmann, die Old Virginny Jazz Band, das „schelberg trio“ und weitere Kinder und Erwachsene. Das „schelberg trio“ hat mit mehr als sechs Minuten die längste Aufnahme beigesteuert.

Bernadette Schachschal spielt Querflöte und Georg Schloetmann das Vibraphon. Quelle: privat

„Die Idee entstand schon vor drei Jahren“, sagt Schäkel, die bei Concordia und im Nikolaichor singt. Ein Vereine und Verbände sowie generationenübergreifendes Projekt – das wäre was, dachte sie sich. „Wir haben hier in Hiddestorf so viel, zum Beispiel zwei Gesangvereine und eine Orgelbauwerkstatt“, sagt Schäkel. Die Corona-Pandemie habe etliches verzögert, doch pünktlich zu Weihnachten liegt nun die CD vor.

Neue CD wird im Pfarrbüro und vielen Läden verkauft

„Die Aufnahme im September und Oktober dieses Jahres war gar nicht der große Aufwand, es waren vielmehr die Organisation und die Absprachen vorher“, sagt sie. Ab dem zweiten Adventswochenende, also ab 4. Dezember, solle die CD in einer Auflage von 1000 Exemplaren in den Verkauf gehen. Jede Compact Disc kostet 10 Euro. Sollte es einen Überschuss geben, werde das Geld den Vereinen und Verbänden in Hiddestorf und Ohlendorf zugutekommen.

Rolf Löcher, Vorstandsmitglied und Sänger bei Concordia Hiddestorf, spricht ein plattdeutsches Weihnachtsgedicht ein. Quelle: privat

Richard Gnügge, Pastor der Nikolaigemeinde, zu der die beiden Stadtteile gehören, erläutert: „In Corona-Zeiten konnten und können sich viele Ensembles und Vereine nicht treffen, der Hiddestorfer Weihnachtsmarkt wurde dieses Jahr schon zum zweiten Mal abgesagt, auch die Ausgestaltung der Weihnachtsgottesdienste ist wieder ungewiss. Und doch gibt es nach wie vor Mittel und Wege, zusammenzukommen und Gutes zu erleben wie die CD, die sich gut zur Begleitung von adventlichem Plätzchenbacken oder zum stillen Genießen eignet.“

Eingeschneite Nikolaikirche schmückt das Cover

Schon das Cover ist ein Schmuckstück: Es zeigt die eingeschneite Hiddestorfer Kirche, gemalt von Siegfried Gießmann aus Hiddestorf. Wem das Bild bekannt vorkommt: Damit wird sonst auf Plakaten für den Hiddestorfer Weihnachtsmarkt geworben.

Die CD ist in Hiddestorf im Pfarrbüro der Nikolaigemeinde erhältlich, das dienstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet ist, sowie auf dem Kampfelder Hof an der Hauptstraße 31 und im Friseursalon an der Hauptstraße 52 und in einigen Geschäften in anderen Hemminger Stadtteilen.

Impulstelefon der Kirchenregion im Advent

Eine akustische Kostprobe gibt es am Impulstelefon der Kirchenregion Hemmingen unter (05101) 912 97 03. Dort sind ab Mittwoch, 1. Dezember, täglich in der Adventszeit ein oder zwei der Aufnahmen der CD zu hören. Gnügge erklärt: „Das Impulstelefon hatte schon viele Menschen in der Passionszeit dieses Jahres zum ersten Mal begleitet.“ Zur Kirchenregion gehören die evangelischen Gemeinden im Hemminger Stadtgebiet.

